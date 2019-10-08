Протесты в Эквадоре нарушили снабжение топливом в четверти провинций страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Перекрытие дорог из-за протестов в Эквадоре нарушило снабжение топливом в шести из 24 провинций страны, сообщает министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов.

"Из-за закрытия ряда ключевых магистралей, которые наблюдаются в различных районах страны ... существуют проблемы со снабжением топливом в шести провинциях", - отмечается в заявлении.

Речь идет о провинциях Асуай, Боливар, Каньяр, Котопахи, Имбабура и Карчи. В других провинциях также наблюдаются перебои с поставками.

При этом отмечается, что на национальном уровне есть необходимый запас бензина и газового топлива, между тем блокирование дорог не позволяет машинам добраться до городов.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.