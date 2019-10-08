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РИА Новости

Протесты в Эквадоре нарушили снабжение топливом в четверти провинций страны

20:27 08.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Перекрытие дорог из-за протестов в Эквадоре нарушило снабжение топливом в шести из 24 провинций страны, сообщает министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов.
"Из-за закрытия ряда ключевых магистралей, которые наблюдаются в различных районах страны ... существуют проблемы со снабжением топливом в шести провинциях", - отмечается в заявлении.
Речь идет о провинциях Асуай, Боливар, Каньяр, Котопахи, Имбабура и Карчи. В других провинциях также наблюдаются перебои с поставками.
При этом отмечается, что на национальном уровне есть необходимый запас бензина и газового топлива, между тем блокирование дорог не позволяет машинам добраться до городов.
Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.
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В течение нескольких дней страна была парализована из-за забастовки транспортных служб, начались беспорядки и стычки с полицией, были задержаны сотни человек. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.
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