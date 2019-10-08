Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T20:03Z
https://ria.ru/20191008/1559558282.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39788/60/397886008_0:112:3159:1889_1036x0_80_0_0_c6ff1f658ef2578829ff1d90e89864ff.jpg
РИА Новости
Калужская область

Под Калугой открылся логистический комплекс для полимерной продукции

20:02 08.10.2019 (обновлено: 20:03 08.10.2019)
122
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТранспортно-логистический терминал
Транспортно-логистический терминал
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Транспортно-логистический терминал. Архивное фото
КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Немецкая компания Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG открыла в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области производственно-логистический комплекс для полимерной продукции ООО "КСС РУС" с инвестициями в 2,2 миллиарда рублей, сообщило правительство региона во вторник.
Компания специализируется на логистике насыпных грузов, в основном нефтехимического производства.
"ООО "КСС РУС" станет частью мультимодального транспортно-логистического центра "Фрейт Вилладж Ворсино" и будет осуществлять прием контейнерных поездов с полимерной продукцией, далее - упаковку, хранение и отгрузку российским и зарубежным потребителям. Основным заказчиком этих услуг станет ПАО "СИБУР-Холдинг", который планирует обеспечить загрузку комплекса в объеме до 500 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.
В рамках проекта была проведена реконструкция построенного в 2016 году здания Крос-Докинг-Комплекс №2 и прилегающего к нему земельного участка площадью более 7 гектаров с инженерными сетями. "В процессе реконструкции обустроена фасовочная зона, переоборудованы складские и офисные здания, проведена модернизация логистической инфраструктуры. Объем инвестиций в проект составил порядка 2,2 миллиарда рублей", - информируют власти.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
13 сентября, 19:45Калужская область
В Калужской области открыли новые сельскохозяйственные объекты
Первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов назвал событие знаковым для экономики области, поскольку наличие эффективной логистической системы является хорошим стимулом для развития производственной деятельности, способствует созданию новых предприятий и рабочих мест. "Для Калужской области - это своеобразный знак качества инвестиционной политики, безусловное исполнение принятых нами ранее обязательств, что позволило построить этот комплекс в короткие сроки", - подчеркнул Денисов.
Исполнительный директор ПАО "СИБУР-Холдинг" Олег Макаров сказал, что это не первый проект, который компания реализует в России совместно с Karl Schmidt. К настоящему времени в результате этого партнёрства построено несколько крупных химических предприятий.
"Этот комплекс - часть большой производственной цепочки. И мы надеемся, что его деятельность позволит привлечь новые инвестиции в этот регион, в развитие индустрии переработки углеводородов в целом", - отметил Макаров.
001000
Обсудить 0
Калужская областьКалугаЭкономика
Рекомендуем
Пиво
Пивовар оценил последствия запрета продажи алкоголя в барах в жилых домах
РИА
Новости
Банкноты долларов США
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
Флаг Китая
Эксперт рассказал, кому угрожает дефолт мирового корпоративного долга
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперт объяснил причины повышения налоговых платежей для малого бизнеса
Лента
новостей
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Товарооборот между Россией и Украиной в январе-августе сократился на 12,7%
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о выпуске вэна в ближайшие годы
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект, нацеленный на повышение эффективности госзакупок
Кадр из фильма Проклятие
Создатели нового "Проклятия" раскрыли подробности сюжета хоррора
Здание Дворца Европы в Страсбурге
Глава Европарламента не видит нужного прогресса для решения проблемы Brexit
Сыр
Россельхознадзор снял ограничения на поставки белорусского сыра
Фрагмент репетиции спектакля Борис Дмитрия Крымова
"Бориса" Дмитрия Крымова покажут в "Музее Москвы" в октябре
Сварщик ССК Звезда за работой
ССК "Звезда" станет центром создания "зеленого флота" для Арктики
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии призвал предотвратить торговую войну между ЕС и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния