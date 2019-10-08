Под Калугой открылся логистический комплекс для полимерной продукции

КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Немецкая компания Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG открыла в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области производственно-логистический комплекс для полимерной продукции ООО "КСС РУС" с инвестициями в 2,2 миллиарда рублей, сообщило правительство региона во вторник.

Компания специализируется на логистике насыпных грузов, в основном нефтехимического производства.

"ООО "КСС РУС" станет частью мультимодального транспортно-логистического центра "Фрейт Вилладж Ворсино" и будет осуществлять прием контейнерных поездов с полимерной продукцией, далее - упаковку, хранение и отгрузку российским и зарубежным потребителям. Основным заказчиком этих услуг станет ПАО "СИБУР-Холдинг", который планирует обеспечить загрузку комплекса в объеме до 500 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.

В рамках проекта была проведена реконструкция построенного в 2016 году здания Крос-Докинг-Комплекс №2 и прилегающего к нему земельного участка площадью более 7 гектаров с инженерными сетями. "В процессе реконструкции обустроена фасовочная зона, переоборудованы складские и офисные здания, проведена модернизация логистической инфраструктуры. Объем инвестиций в проект составил порядка 2,2 миллиарда рублей", - информируют власти.

Первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов назвал событие знаковым для экономики области, поскольку наличие эффективной логистической системы является хорошим стимулом для развития производственной деятельности, способствует созданию новых предприятий и рабочих мест. "Для Калужской области - это своеобразный знак качества инвестиционной политики, безусловное исполнение принятых нами ранее обязательств, что позволило построить этот комплекс в короткие сроки", - подчеркнул Денисов.

Исполнительный директор ПАО "СИБУР-Холдинг" Олег Макаров сказал, что это не первый проект, который компания реализует в России совместно с Karl Schmidt. К настоящему времени в результате этого партнёрства построено несколько крупных химических предприятий.