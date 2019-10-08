Путин поручил утвердить принципы модернизации здравоохранения

"С учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Срок – 9 октября", - говорится в сообщении.

Также президент поручил кабмину обеспечить внесение в Трудовой кодекс РФ изменений, направленных на наделение правительства РФ полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда. Доклад – 31 декабря.