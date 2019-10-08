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РИА Новости

Правительство предложит сроки внедрения новой схемы оплаты труда в медицине

19:39 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ представить до 20 сентября следующего года предложения о сроках внедрения новой отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения о сроках внедрения в субъектах РФ новой отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения. Срок - 20 сентября 2020 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министра РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица российских субъектов.
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