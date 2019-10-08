Кандидат в президенты Туниса отказался общаться с журналистами из тюрьмы

КАИР, 8 окт - РИА Новости. Находящийся в тюрьме кандидат в президенты Туниса Набиль аль-Каруи отказался принимать журналистов до освобождения из мест заключения, говорится в заявлении пресс-службы политика на его странице в Находящийся в тюрьме кандидат в президенты Туниса Набиль аль-Каруи отказался принимать журналистов до освобождения из мест заключения, говорится в заявлении пресс-службы политика на его странице в Facebook

"Набиль аль-Каруи сохраняет за собой право на участие во втором туре президентских выборов 2019 года... Однако он отказывается делать любые заявления для прессы, давать интервью и общаться с журналистами, находясь в тюрьме", - говорится в документе.

Согласно заявлению, таким образом он выражает протест против своего задержания "по политическим причинам", а также указывает на отсутствие одинаковых возможностей по сравнению со своим оппонентом, который может пользоваться всеми конституционными правами.

При этом в пресс-службе кандидата напомнили, что он потребовал от избирательной комиссии дать возможность посетить в рамках выборной кампании все 24 региона Туниса, а также дать интервью ряду СМИ. В противном случае кандидат настаивал на переносе даты второго тура голосования.

В четверг в Тунисе завершается выборная кампания перед решающим вторым туром, голосование состоится в воскресенье, 13 октября.

Первый тур выборов президента Туниса прошел 15 сентября. По его итогам ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. При этом во второй тур прошли профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и находящийся в тюрьме бизнесмен Набиль аль-Каруи, получивший 15,58%.

Набиль аль-Каруи не может полноценно участвовать в избирательной кампании, поскольку попал в тюрьму по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Ранее он проходил свидетелем по этому делу, но незадолго до начала избирательной кампании его поместили под стражу.

Апелляционный суд Туниса отказал аль-Каруи в освобождении из тюрьмы, несмотря на призывы его сторонников и избирательной комиссии.