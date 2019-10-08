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РИА Новости

В Башкирии раскрыли подробности двух массовых драк в Стерлитамаке

19:22 08.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 8 окт - РИА Новости. Полицейские в Башкирии установили обстоятельства двух ночных инцидентов в Стерлитамаке, где произошли драки в травмпункте и около городской больницы.
Ранее сообщалось, что в травмпункте Стерлитамака в ночь на понедельник произошла массовая драка между пациентами, которые приехали в медучреждение после конфликта около ресторана, где они получили травмы. СМИ сообщали, что в драке участвовал и сотрудник полиции.
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По данным пресс-службы МВД Башкирии, в ночь на понедельник в городе произошли два инцидента с дракой в двух различных развлекательных заведениях, при этом конфликты продолжились в медучреждениях - в травмпункте и около больницы, куда были доставлены раненые.
"У ночного клуба по улице С. Ванцетти пьяный мужчина пытался пройти в заведение, но охранник не пропустил его. В ситуацию вмешались приятели посетителя и завязалась драка, в ходе которой знакомый охранника клуба ранил двух мужчин из травматического пистолета. Раненые горожане 38 и 27 лет с двумя приятелями поехали в больницу, пока медики оказывали раненым помощь, к больнице подъехали знакомые охранника и напали на мужчин, ожидавших пациентов", - сообщает башкирская полиция, отметив, что личности нападавших и стрелявших установлены, возбуждено уголовное дело.
По данным полиции, в ту же ночь в ресторане на улице Некрасова между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт на бытовой почве. Очевидцем данного происшествия стал сотрудник органов внутренних дел, находящийся в отпуске. Он вместе с охранниками заведения попытался успокоить конфликтующих, и после прибытия сотрудников вневедомственной охраны уехал домой.
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"Двое человек, получившие телесные повреждения в этой драке обратились в травмпункт. Во время ожидания очереди на прием к врачу между мужчинами вновь началась ссора. Медики вызвали вневедомственную охрану. Медицинский персонал травмпункта не пострадал, имущество лечебного учреждения не повреждено", - сообщает МВД Башкирии, пояснив, что запись камер наблюдения подтверждает, что полицейского, об участии которого в драке пишут СМИ, среди дерущихся не было.
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Республика БашкортостанСтерлитамакПроисшествия
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