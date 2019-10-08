В Башкирии раскрыли подробности двух массовых драк в Стерлитамаке

УФА, 8 окт - РИА Новости. Полицейские в Башкирии установили обстоятельства двух ночных инцидентов в Стерлитамаке, где произошли драки в травмпункте и около городской больницы.

Ранее сообщалось, что в травмпункте Стерлитамака в ночь на понедельник произошла массовая драка между пациентами, которые приехали в медучреждение после конфликта около ресторана, где они получили травмы. СМИ сообщали, что в драке участвовал и сотрудник полиции.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, в ночь на понедельник в городе произошли два инцидента с дракой в двух различных развлекательных заведениях, при этом конфликты продолжились в медучреждениях - в травмпункте и около больницы, куда были доставлены раненые.

"У ночного клуба по улице С. Ванцетти пьяный мужчина пытался пройти в заведение, но охранник не пропустил его. В ситуацию вмешались приятели посетителя и завязалась драка, в ходе которой знакомый охранника клуба ранил двух мужчин из травматического пистолета. Раненые горожане 38 и 27 лет с двумя приятелями поехали в больницу, пока медики оказывали раненым помощь, к больнице подъехали знакомые охранника и напали на мужчин, ожидавших пациентов", - сообщает башкирская полиция, отметив, что личности нападавших и стрелявших установлены, возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, в ту же ночь в ресторане на улице Некрасова между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт на бытовой почве. Очевидцем данного происшествия стал сотрудник органов внутренних дел, находящийся в отпуске. Он вместе с охранниками заведения попытался успокоить конфликтующих, и после прибытия сотрудников вневедомственной охраны уехал домой.