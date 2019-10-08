Адвокаты "Конкорд менеджмент" потребовали от суда снять обвинение в сговоре

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой в США во вмешательстве в выборы, подали в суд ходатайство с требованием снять первый и основной пункт обвинения - "сговор с целью мошенничества против Соединенных Штатов", говорится в документах суда.

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил "Конкорд" и другие компании и лица во вмешательстве в выборы в США. Помимо сговора с целью мошенничества против США, им вменяется сговор с целью финансового мошенничества и шесть эпизодов хищения личной информации.

Адвокаты "Конкорда" уже выступали с требованиями снять обвинения, но безрезультатно.

В 57-страничном ходатайстве адвокаты заявляют, что обвинения против "Конкорда" нарушают принцип надлежащего судопроизводства, который запрещает "самоуправство со стороны властей".

"Спецпрокурор завел дело в обход политики, практики и прецедента, принятых в офисе прокурора США по округу Колумбия и в министерстве юстиции. (Спецпрокурор) добивается осуждения иностранной компании, никак не представленной в Соединенных Штатах, за предполагаемые действия, в которых никогда не обвинялись ни физические лица, ни компании в США или за рубежом. Эта компания не могла знать, что спецпрокурор считает ее действия незаконными. Все это не может соответствовать принципу надлежащего судопроизводства", - заявляют адвокаты.

По их словам, спецпрокурор и генпрокурор США также нарушили принцип презумпции невиновности, заранее объявив "Конкорд" виновным в приписываемых ему преступлениях.

Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.

"Конкорд менеджмент" - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.