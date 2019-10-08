Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T19:11Z
https://ria.ru/20191008/1559556262.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151145/64/1511456425_0:0:4896:2754_1036x0_80_0_0_1166b3c5782ab916a4ebcfd6676ec0be.jpg
РИА Новости

Адвокаты "Конкорд менеджмент" потребовали от суда снять обвинение в сговоре

19:11 08.10.2019
264
© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой в США во вмешательстве в выборы, подали в суд ходатайство с требованием снять первый и основной пункт обвинения - "сговор с целью мошенничества против Соединенных Штатов", говорится в документах суда.
Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил "Конкорд" и другие компании и лица во вмешательстве в выборы в США. Помимо сговора с целью мошенничества против США, им вменяется сговор с целью финансового мошенничества и шесть эпизодов хищения личной информации.
Адвокаты "Конкорда" уже выступали с требованиями снять обвинения, но безрезультатно.
В 57-страничном ходатайстве адвокаты заявляют, что обвинения против "Конкорда" нарушают принцип надлежащего судопроизводства, который запрещает "самоуправство со стороны властей".
Министерство юстиции США
20 августа, 20:29РИА Новости
Защита "Конкорд менеджмент" может подать одно ходатайство о закрытии дела
"Спецпрокурор завел дело в обход политики, практики и прецедента, принятых в офисе прокурора США по округу Колумбия и в министерстве юстиции. (Спецпрокурор) добивается осуждения иностранной компании, никак не представленной в Соединенных Штатах, за предполагаемые действия, в которых никогда не обвинялись ни физические лица, ни компании в США или за рубежом. Эта компания не могла знать, что спецпрокурор считает ее действия незаконными. Все это не может соответствовать принципу надлежащего судопроизводства", - заявляют адвокаты.
По их словам, спецпрокурор и генпрокурор США также нарушили принцип презумпции невиновности, заранее объявив "Конкорд" виновным в приписываемых ему преступлениях.
Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.
Судебная система США
24 мая, 23:33РИА Новости
Суд в США частично удовлетворил иск "Конкорда" об уточнении обвинений
"Конкорд менеджмент" - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
220010
Обсудить 1
Конкорд менеджмент и консалтингРоберт МюллерСШАВ мире
Рекомендуем
Юрий Луценко
Луценко обсуждал с Джулиани конфискацию денег Януковича
РИА
Новости
Министерство юстиции США
В США НПО потребовала раскрыть методы борьбы с иностранным влиянием
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Россия и Иран призвали приостановить работу Первого комитета ГА ООН
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию и Китай в угрозе стабильности на Ближнем Востоке
Лента
новостей
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
В Госдуме призвали ограничить выезд из России для имеющих доступ к гостайне
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Херсонский горсовет призвал не допустить реализации "формулы Штайнмайера"
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
США специально блокируют работу комитета ГА ООН, заявили в МИД
L'ONE и Тимати
Тимати выиграл суд у L’One
Банкноты долларов США
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
Флаг Китая
Эксперт рассказал, кому угрожает дефолт мирового корпоративного долга
Здание парламента Италии
Парламент Италии принял закон о сокращении числа депутатов на 345 человек
Танки турецкой армии
Египет, Греция и Кипр заявили об опасности турецкой операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния