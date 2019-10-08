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РИА Новости

В Госдуме призвали ограничить выезд из России для имеющих доступ к гостайне

19:04 08.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выступил за распространение ограничения на выезд за пределы РФ на всех, кто имеет доступ к гостайне, после ситуации с Олегом Смоленковым, которого СМИ называют информатором американских спецслужб.
Комитет Думы по делам СНГ на заседании во вторник обсуждал законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ, если за рубежом им угрожает опасность.
"Надо бы, может быть, распространить это и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции, есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел. Если положение таково, каково оно есть, то это все должно быть распространено и на них", - сказал Затулин на заседании комитета.
"Напоминаю вам о нашумевшем случае с сотрудником администрации президента, который вдруг почему-то пропал, по фамилии Смоленков", - отметил Затулин.
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Один из авторов проекта, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в свою очередь сообщил, что законопроект, касающийся сотрудников МВД, "внесен в правительство, но он находится на рассмотрении".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Впоследствии в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента России, но был уволен. Его работа, по словам Пескова, не предусматривала контактов с российским лидером. Был ли Смоленков агентом ЦРУ, Кремлю не известно, отметил пресс-секретарь главы государства.
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