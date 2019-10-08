Массовая драка в травмпункте в Башкирии попала на видео

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Появилось видео массовой драки в травмпункте в Стерлитамаке. Ролик опубликовала ГТРК "Башкортостан".

На записи видно, как группа мужчин нападает на двоих посетителей медицинского учреждения. Одного из них участники конфликта завели в угол, где стали наносить ему удары. Нападавшие стали бить мужчину ногами.

Сотрудники травмпункта впустили пациентов в помещение для больных, однако зачинщики конфликта сломали дверь и продолжили драку.

Накануне стало известно, что в Башкирии в ночном клубе "Большой" произошла потасовка. Двоих пострадавших доставили в медучреждение, куда позднее приехали нападавшие и вновь стали избивать мужчин.