В США НПО потребовала раскрыть методы борьбы с иностранным влиянием

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американская неправительственная организация "Проект по защите демократии" требует от министерства юстиции и министерства внутренней безопасности США раскрыть методы по борьбе с иностранным влиянием в стране, говорится в исковом заявлении.

Истцы в августе потребовали от министерств раскрыть информацию в соответствии с Законом о свободе информации, но не получили ответа, а потому решили обратиться в суд.

В частности, истцы требуют сообщить, какие усилия предпринимаются по борьбе с "иностранными операциями по влиянию" со стороны отдельных стран, включая Россию, Китай и КНДР.

Закон о свободе информации предписывает властям раскрывать любые документы, если это не вредит интересам и национальной безопасности США. Разногласия на этот счет разрешаются в суде.