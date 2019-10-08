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РИА Новости

В США НПО потребовала раскрыть методы борьбы с иностранным влиянием

18:52 08.10.2019
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CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американская неправительственная организация "Проект по защите демократии" требует от министерства юстиции и министерства внутренней безопасности США раскрыть методы по борьбе с иностранным влиянием в стране, говорится в исковом заявлении.
Истцы в августе потребовали от министерств раскрыть информацию в соответствии с Законом о свободе информации, но не получили ответа, а потому решили обратиться в суд.
В частности, истцы требуют сообщить, какие усилия предпринимаются по борьбе с "иностранными операциями по влиянию" со стороны отдельных стран, включая Россию, Китай и КНДР.
Закон о свободе информации предписывает властям раскрывать любые документы, если это не вредит интересам и национальной безопасности США. Разногласия на этот счет разрешаются в суде.
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