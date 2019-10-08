Постпред России при ЕС встретился с Юнкером

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и постпред России при ЕС Владимир Чижов обсудили на встрече во вторник двусторонние отношения и международные вопросы, включая Украину, сообщила пресс-служба постпредства.

"Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов принял председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на рабочем обеде", - говорится в сообщении постпредства.

В нем отмечается, что "состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений РФ-ЕС и ряду актуальных международных вопросов, в том числе ситуации на Украине и Западных Балканах".