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РИА Новости

Постпред России при ЕС встретился с Юнкером

18:31 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и постпред России при ЕС Владимир Чижов обсудили на встрече во вторник двусторонние отношения и международные вопросы, включая Украину, сообщила пресс-служба постпредства.
"Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов принял председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на рабочем обеде", - говорится в сообщении постпредства.
В нем отмечается, что "состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений РФ-ЕС и ряду актуальных международных вопросов, в том числе ситуации на Украине и Западных Балканах".
Мандат Юнкера на посту главы ЕК истекает в конце октября. Новым председателем ЕК стала Урсула фон дер Ляйен.
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Урсула фон дер ЛяйенВладимир ЧижовЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзРоссияВ мире
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