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РИА Новости

В ГД рассказали о разработке нормативной базы по негосударственным пенсиям

18:28 08.10.2019
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Накопительная пенсия, как предполагается, будет выведена из системы обязательного пенсионного страхования, гражданин сможет самостоятельно выбирать, с каким негосударственным пенсионным фондом работать, пояснил РИА Новости глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019-2020 годы.
"Я только вошел в эту группу, сам буду первый раз на заседании", - пояснил Нилов. "Примерно речь идет вот о чем: у нас сегодня накопительная пенсия по закону в "замороженном" виде входит в систему обязательного Пенсионного страхования. Ее предлагают вывести из системы обязательного пенсионного страхования, сделать добровольной, причем еще до недавнего времени речь шла о так называемой "автоподписке", когда в обязательном порядке граждане должны быть подписаны, но потом от этого отказались, поскольку это такой был камень преткновения", - добавил депутат.
Он подчеркнул, что в рамках предлагаемого механизма человек добровольно выбирает себе НПФ, заключает договор, понимает, какая ответственность, какие риски и самостоятельно все эти вопросы решает. Однако в целом, по словам Нилова, к работе НПФ очень много вопросов, "недоверие к ним, действительно, существует".
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
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"Это то, что надо выводить из системы обязательного страхования, - это факт. Вводить не надо было. Просто ввели и все получилось непонятно как: создали непонятно что, накачали деньгами, теперь эти деньги "гуляют", люди теряют их из-за переходов, а негосударственные пенсионные фонды зарабатывают", - добавил Нилов.
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