Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине

"Таким образом, я предоставлю господину Джулиани возможность предстать перед комитетом сената по судебным делам, чтобы проинформировать комитет о том, что его беспокоит", - добавил Грэм.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой в Burisma его сына Хантера Байдена.