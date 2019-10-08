Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Глава комитета сената по судебным делам Линдси Грэм предложил личному адвокату президента США Руди Джулиани дать в сенате показания о коррупции на Украине.
"Я много раз читал и испытывал обеспокоенность от обвинений Руди Джулиани относительно коррупции на Украине и многих нарушений вокруг увольнения бывшего генпрокурора (Украины - ред.) Виктора Шокина. Учитывая поведение палаты представителей, пришло время, чтобы сенат провел расследование относительно коррупции и нарушений по Украине", - написал сенатор в своем Twitter.
"Таким образом, я предоставлю господину Джулиани возможность предстать перед комитетом сената по судебным делам, чтобы проинформировать комитет о том, что его беспокоит", - добавил Грэм.
Демократы обвиняют Джулиани в том, что он пытался давить на власти Украины с целью проведения расследований, политически выгодных президенту Дональду Трампу.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой в Burisma его сына Хантера Байдена.
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.