ООН разослала приглашения на заседание конституционного комитета Сирии

ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве, заявил РИА Новости член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета (НКК) Абдулкаххар Сууд.

Спецпосланник ООН Гейр Педерсен ранее заявил, что комитет соберется 30 октября в Женеве.

"Мы получили приглашение на заседание конституционного комитета в Женеве, запланированное на два дня: 29 и 30 октября", - заявил Сууд.

"Во время первого заседания комитета состоится формирование малого комитета", - добавил он.

Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.