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РИА Новости
Война в Сирии

ООН разослала приглашения на заседание конституционного комитета Сирии

17:43 08.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 8 окт - РИА Новости. ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве, заявил РИА Новости член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета (НКК) Абдулкаххар Сууд.
Спецпосланник ООН Гейр Педерсен ранее заявил, что комитет соберется 30 октября в Женеве.
"Мы получили приглашение на заседание конституционного комитета в Женеве, запланированное на два дня: 29 и 30 октября", - заявил Сууд.
"Во время первого заседания комитета состоится формирование малого комитета", - добавил он.
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Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
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