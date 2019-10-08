Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T17:41Z
https://ria.ru/20191008/1559552060.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152358/43/1523584381_0:405:1421:1204_1036x0_80_0_0_79f26763d86f53c1c73886e17bbeaac3.jpg
РИА Новости

Московский омбудсмен заинтересовалась ситуацией с раненным в ТЦ ребенком

17:41 08.10.2019
445
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева будет разбираться в ситуации с ребенком, который получил травмы головы из-за осколков бутылки в одном из столичных торговых центров.
Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребенок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки. Позже старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что Следственный комитет организовал доследственную проверку по этому инциденту.
"Выясним, что там такое, если это какой-то несчастный случай, мы в него не внедряемся. Если каким-то образом были нарушены права ребенка или какие-то чрезвычайные обстоятельства, тогда мы этим займёмся", - заявила Потяева РИА Новости.
Камеры хранения
5 октября, 14:28РИА Новости
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
121000
Обсудить 0
Татьяна ПотяеваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде
РИА
Новости
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Ребенка, которого пыталась убить мать, доставили в больницу в Казани
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Подмосковье изгонявшая "бесов" мать убила сына и избежала тюрьмы
Сотрудник полиции
В Саратове трех полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В мебельном центре Екатеринбурга шкаф придавил ребенка
Дамаск
ООН разослала приглашения на заседание конституционного комитета Сирии
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В МВД заявили, что силовики не допустили беспорядков на митингах в Москве
Судейский молоток
Женщине, попавшей в ДТП с БТР в Курске, выплатят около миллиона рублей
Здание посольства США в Минске
Представители США и Белоруссии обсудили шаги для обмена послами
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Здание Госдепартамента в США
Дипломаты из США пытаются остановить операцию в Сирии, сообщил источник
Младенец в автомобиле
В Северодвинске мать избила грудничка на глазах у прохожих
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
В Госдуме поддержали ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
Лента новостейМолния