Московский омбудсмен заинтересовалась ситуацией с раненным в ТЦ ребенком

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева будет разбираться в ситуации с ребенком, который получил травмы головы из-за осколков бутылки в одном из столичных торговых центров.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребенок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки. Позже старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что Следственный комитет организовал доследственную проверку по этому инциденту.