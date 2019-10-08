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РИА Новости

В Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде

17:19 08.10.2019 (обновлено: 17:43 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Алтайском крае 26-летняя женщина убила одиннадцатимесячную дочь. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Инцидент произошел в Бийске в июле. Обвиняемая с дочерью вернулась домой из гостей. Женщина была пьяна, а ребенок не мог успокоиться и плакал, мешая ей спать. Тогда она с силой ударила девочку по голове, а затем, взяв за ноги, бросила ее в стену, после чего отправилась спать. Ребенок же получил черепно-мозговую травму и умер из-за кровоизлияния.
Полиция
25 июля, 21:52РИА Новости
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
На следующее утро женщина обнаружила тело дочери и решила от него избавиться. Она положила тело в полиэтиленовый пакет, отнесла в подъезд одного из жилых домов и скрылась. Однако полиции удалось выйти на ее след.
"Обвиняемая вину в убийстве признала полностью, рассказав, что желала смерти ребенка, так как дочь мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много сил и времени", — говорится в сообщении пресс-службы краевого управления СК.
Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.
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Следственный комитет РФБийскАлтайский крайПроисшествия
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