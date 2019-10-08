В Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде

Инцидент произошел в Бийске в июле. Обвиняемая с дочерью вернулась домой из гостей. Женщина была пьяна, а ребенок не мог успокоиться и плакал, мешая ей спать. Тогда она с силой ударила девочку по голове, а затем, взяв за ноги, бросила ее в стену, после чего отправилась спать. Ребенок же получил черепно-мозговую травму и умер из-за кровоизлияния.