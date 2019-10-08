Пресс-конференция о деятельности Высшей школы дизайна РГУТИС

10

14 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация новых планов работы Высшей школы дизайна Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), который возглавила научный руководитель Светлана Бондарчук.