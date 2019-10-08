Пресс-конференция о деятельности Высшей школы дизайна РГУТИС

Участники:
- главный редактор журнала HELLO!, телеведущая, бизнесвумен Светлана БОНДАРЧУК;
- ректор РГУТИС, д.и.н., профессор, председатель Экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике, член Координационного совета по развитию туризма в России при Правительстве Российской Федерации Александр ФЕДУЛИН.
Главный редактор журнала HELLO!, телеведущая и бизнесвумен Светлана Бондарчук назначена научным руководителем Высшей школы дизайна РГУТИС.
Художественно-технологический факультет - ныне Высшая школа дизайна - существует более 60 лет. В разное время здесь преподавали Николай Золотарев, Вячеслав Зайцев, Долорес Кондрашова, среди выпускников – Александр Терехов, Вика Газинская, Андрей Шаров, Леся Парамонова. С приходом нового руководителя Высшая школа дизайна продолжит подготовку высококвалифицированных специалистов в различных областях дизайна, а также запустит национальный образовательный проект по поиску молодых талантов и предоставлению им бюджетных мест для обучения в вузе.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- главный редактор журнала HELLO!, телеведущая, бизнесвумен Светлана БОНДАРЧУК;
- ректор РГУТИС, д.и.н., профессор, председатель Экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике, член Координационного совета по развитию туризма в России при Правительстве Российской Федерации Александр ФЕДУЛИН.
Главный редактор журнала HELLO!, телеведущая и бизнесвумен Светлана Бондарчук назначена научным руководителем Высшей школы дизайна РГУТИС.
Художественно-технологический факультет - ныне Высшая школа дизайна - существует более 60 лет. В разное время здесь преподавали Николай Золотарев, Вячеслав Зайцев, Долорес Кондрашова, среди выпускников – Александр Терехов, Вика Газинская, Андрей Шаров, Леся Парамонова. С приходом нового руководителя Высшая школа дизайна продолжит подготовку высококвалифицированных специалистов в различных областях дизайна, а также запустит национальный образовательный проект по поиску молодых талантов и предоставлению им бюджетных мест для обучения в вузе.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/