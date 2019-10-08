Дипломаты из США пытаются остановить операцию в Сирии, сообщил источник

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США оказывают дипломатическое давление на Анкару для остановки операции турецких военных в Сирии, сообщил журналистам источник в госдепартаменте.

"Мы оказываем дипломатическое давление", - сказал он. Дипломат отметил, что Турция хочет преодолеть определенные трудности в отношениях с США, в том числе после приобретения российских ЗРК С-400. В этой связи он выразил надежду, что Анкара не выполнит в полной мере намеченные планы в Сирии и ограничит свои действия.

Американский дипломат подчеркнул, что США "не ушли из Сирии". "Мы все еще там", - сказал он.