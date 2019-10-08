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РИА Новости
Война в Сирии

Дипломаты из США пытаются остановить операцию в Сирии, сообщил источник

17:18 08.10.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США оказывают дипломатическое давление на Анкару для остановки операции турецких военных в Сирии, сообщил журналистам источник в госдепартаменте.
"Мы оказываем дипломатическое давление", - сказал он. Дипломат отметил, что Турция хочет преодолеть определенные трудности в отношениях с США, в том числе после приобретения российских ЗРК С-400. В этой связи он выразил надежду, что Анкара не выполнит в полной мере намеченные планы в Сирии и ограничит свои действия.
Американский дипломат подчеркнул, что США "не ушли из Сирии". "Мы все еще там", - сказал он.
Турция объявила о скором начале операции против курдских формирований, поддерживаемых США, на приграничной территории Сирии. США заявили, что не будут участвовать в операции, более того, отведут войска от района возможных военных действий. Как заявил проправительственной газете al-Watan замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, сирийские власти будут защищать всю территорию и не приемлют оккупации "даже пяди сирийской земли".
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Война в СирииФейсал МикдадГосударственный департамент СШАТурцияСирияСШАВ мире
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