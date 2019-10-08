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РИА Новости

В Белоруссии перенесли срок оплаты "тунеядцами" отопления по полным тарифам

17:09 08.10.2019
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Правительство Белоруссии свои постановлением перенесло на 1 мая 2020 года срок оплаты трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, услуг по отоплению по экономически обоснованным тарифам, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
Ранее в 2019 году неработающие трудоспособные жители Белоруссии стали оплачивать субсидируемые государством услуги по горячему водоснабжению по их полной стоимости. Планировалось, что с 1 октября 2019 года они будут оплачивать по полным тарифам теплоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.
"Изменен срок оплаты трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, отдельных коммунальных услуг по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким тарифам перенесен на 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении на сайте правительства.
В пресс-службе пояснили, что "решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам". "Сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. В этой связи необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах", - подчеркивается в сообщении.
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Отмечается, что "выявлена потребность в доработке системы учета потребителей газа, а именно проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих оперативный обмен информацией". Доработка ведомственных информационных ресурсов в части улучшения качества содержащихся в них информации требует дополнительного времени.
В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, отменяющий обязанность неработающих и не платящих налогов трудоспособных жителей республики уплачивать специальный сбор, решение об уплате которого было принято в 2015 году. По данным Минтруда, на первоначальном этапе в базу "тунеядцев" попали около 500 тысяч человек при общем населении страны около 9,5 миллиона человек.
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