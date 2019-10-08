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РИА Новости

Новый посол Сербии в России вручил в МИД копии верительных грамот

17:06 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Сербия в РФ в Москве
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял вновь назначенного посла Республики Сербии в Москве Мирослава Лазанского, который вручил копии верительных грамот, сообщил МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы затронуты вопросы двусторонних отношений с акцентом на углубление стратегического партнерства между Россией и Сербией, обсужден график политических контактов. Рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании. Подчеркнута важность продолжения тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право", - сообщили в МИД.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенного Косово прошли в воскресенье, голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. В списках избирателей было свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. На сербские голоса претендовали четыре политических движения.
По результатам обработки данных с 97,8% участков радикальное движение "Самоопределение" лидирует с 25,59% голосов, за ними идет оппозиционный умеренно-реформистский Демократический союз Косово (ДСК) с 24,87%. Правящая последние десять лет Демократическая партия Косово (ДПК) "президента" Хашима Тачи получает рекордно низкие 21,06%. Именно они после своей первой победы на выборах 2007 года провозгласили независимость Косово. Альянс за будущее Косово бывшего "премьера" Рамуша Харадиная АБК набирает 11,53%.
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Во вторник миссия ЕС по наблюдению за выборами в самопровозглашенном Косово распространила заявление, в котором признала факты запугивания в ходе кампании в районах проживания косовских сербов и призвала устранить все выявленные на выборах нарушения.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.
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МИД РФАлександр ГрушкоСербияРоссияВ мире
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