Новый посол Сербии в России вручил в МИД копии верительных грамот

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял вновь назначенного посла Республики Сербии в Москве Мирослава Лазанского, который вручил копии верительных грамот, сообщил МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы затронуты вопросы двусторонних отношений с акцентом на углубление стратегического партнерства между Россией и Сербией, обсужден график политических контактов. Рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании. Подчеркнута важность продолжения тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право", - сообщили в МИД.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенного Косово прошли в воскресенье, голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. В списках избирателей было свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. На сербские голоса претендовали четыре политических движения.

По результатам обработки данных с 97,8% участков радикальное движение "Самоопределение" лидирует с 25,59% голосов, за ними идет оппозиционный умеренно-реформистский Демократический союз Косово (ДСК) с 24,87%. Правящая последние десять лет Демократическая партия Косово (ДПК) "президента" Хашима Тачи получает рекордно низкие 21,06%. Именно они после своей первой победы на выборах 2007 года провозгласили независимость Косово. Альянс за будущее Косово бывшего "премьера" Рамуша Харадиная АБК набирает 11,53%.

Во вторник миссия ЕС по наблюдению за выборами в самопровозглашенном Косово распространила заявление, в котором признала факты запугивания в ходе кампании в районах проживания косовских сербов и призвала устранить все выявленные на выборах нарушения.