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РИА Новости

В Подмосковье изгонявшая "бесов" мать убила сына и избежала тюрьмы

17:17 08.10.2019 (обновлено: 17:26 08.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В одном из городов на северо-востоке Подмосковья мать задушила сына во время ритуала изгнания бесов. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
После развода и потери работы мужчина начал увлекаться оккультизмом и странно себя вести. Его мать и сестра неоднократно показывали его специалистам. Мужчину несколько раз клали в психиатрические больницы, но выписывали, не оказывая ему помощи.
Одна из медсестер посоветовала матери ходить с сыном в церковь, и женщина начала возить его в разные подмосковные храмы.
После очередного посещения церкви у мужчины случился припадок, когда мать читала ему молитву. Он начал биться головой об пол и мебель. Тогда женщина села на него, чтобы сын не нанес себе увечий. Пока мать и сестра читали молитву, мужчина начал стонать и говорить, что ему больно. В один момент он перестал дышать. Женщины вызвали скорую помощь, но медики ничем не смогли помочь.
Женщину освободили от уголовной ответственности.
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