В Подмосковье изгонявшая "бесов" мать убила сына и избежала тюрьмы

После развода и потери работы мужчина начал увлекаться оккультизмом и странно себя вести. Его мать и сестра неоднократно показывали его специалистам. Мужчину несколько раз клали в психиатрические больницы, но выписывали, не оказывая ему помощи.

Одна из медсестер посоветовала матери ходить с сыном в церковь, и женщина начала возить его в разные подмосковные храмы.

После очередного посещения церкви у мужчины случился припадок, когда мать читала ему молитву. Он начал биться головой об пол и мебель. Тогда женщина села на него, чтобы сын не нанес себе увечий. Пока мать и сестра читали молитву, мужчина начал стонать и говорить, что ему больно. В один момент он перестал дышать. Женщины вызвали скорую помощь, но медики ничем не смогли помочь.