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РИА Новости

Медведев напомнил, каким должен быть план по ускорению экономического роста

16:44 08.10.2019 (обновлено: 17:17 08.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев перечислил требования к плану по стимулированию экономического роста в России: он должен быть компактным и логичным, а также включать оптимальные предложения.
Речь об этом шла на совещании о мерах по ускорению экономического роста. Медведев напомнил, что Минэкономразвития должно подготовить пакет дополнительных решений, которые помогут изменить макроэкономическую динамику.
"Этот документ или план должен быть вполне компактным и логичным, с целевыми показателями, со сроками и ответственными за выполнение; естественно, эти мероприятия должны быть понятны бизнесу, должны быть нацелены на достижение национальных приоритетов, национальных целей", — сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что план не должен повторять национальные проекты и госпрограммы.
"Это все-таки должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация, что "давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо", — добавил Медведев.
Как пояснил премьер, конкретные предложения должны касаться того, что могут сделать правительство и другие структуры для обеспечения экономического роста, включая шаги по улучшению делового климата, снижению административной нагрузки, развитию конкуренции. "Речь идет и о долгосрочных тарифных предположениях, и о системе гарантий для участия в долгосрочных инвестиционных проектах", — уточнил он.
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В отдельные блоки, по мнению главы правительства, следует выделить предложения по рынку труда и повышению эффективности государственного сектора.
"Также нужно подготовить дополнительные меры по увеличению несырьевого экспорта, который не связан с энергетикой. И, конечно, необходимо проработать стимулы для ускорения технологического развития; тут у нас есть всякого рода правовые идеи — формирование льготных режимов налогообложения, формирование так называемого механизма "регуляторных песочниц". Хочу подчеркнуть, что по всем этим направлениям мы работаем уже не один год, кое-что удалось сделать, есть обновленные механизмы, такие как СПИК 2.0, но пока этого недостаточно. Рассчитываю, что мы сегодня как раз послушаем конкретные предложения по дополнительным шагам", — добавил Медведев.
Он отметил, что вопрос о дополнительных мерах для ускорения экономического роста неоднократно обсуждался и в правительстве, и на совещаниях у президента.
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"Пока такой рост является недостаточным, это всем очевидно. По итогам прошлого года — по той статистике, которая у нас есть, — он чуть выше двух процентов, в этом году показатели пока еще более слабые", — констатировал премьер.
Глава правительства также обратил внимание на то, что для большинства людей темпы роста и другие подобные показатели — это "некая абстракция, упражнение в каких-то не очень понятных экономических конструкциях".
"Поэтому у этих цифр должно быть не только чисто экономическое измерение. И вообще нет задачи просто во что бы то ни стало натягивать красивые цифры, если они в конечном счете ни к чему не ведут. Логика здесь очевидная: развитие экономики, причем развитие неплохими темпами, в конечном счете создает лучшие условия для жизни людей. И вот об этом необходимо помнить", — заключил Медведев.
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