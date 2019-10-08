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РИА Новости

В ЯНАО рабочий погиб при обрушении на бывшем складе

16:23 08.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости. Рабочий погиб в Лабытнанги (ЯНАО) в результате обрушения конструкций бывшего аптечного склада, мужчина в момент происшествия разбирал неэксплуатируемое здание, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
Ведомство уточняет, что днем во вторник двое рабочих разбирали конструкции неэксплуатируемого помещения, в котором ранее находился склад аптеки, когда произошло обрушение части здания.
"Со слов очевидцев, в момент обрушения в здании находился один рабочий. Через минуту спасатели были направлены к месту происшествия. В 15.46 (13.46 мск)... спасателями был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан в карету скорой помощи", - подчеркнули в управлении МЧС.
Площадь рухнувшей конструкции составила 72 квадратных метра, добавили в ведомстве.
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