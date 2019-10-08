В ЯНАО рабочий погиб при обрушении на бывшем складе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости. Рабочий погиб в Лабытнанги (ЯНАО) в результате обрушения конструкций бывшего аптечного склада, мужчина в момент происшествия разбирал неэксплуатируемое здание, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

Ведомство уточняет, что днем во вторник двое рабочих разбирали конструкции неэксплуатируемого помещения, в котором ранее находился склад аптеки, когда произошло обрушение части здания.

"Со слов очевидцев, в момент обрушения в здании находился один рабочий. Через минуту спасатели были направлены к месту происшествия. В 15.46 (13.46 мск)... спасателями был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан в карету скорой помощи", - подчеркнули в управлении МЧС.