Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T19:57Z
https://ria.ru/20191008/1559547305.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155527/84/1555278458_0:0:3049:1716_1036x0_80_0_0_8216abd4c0bcaf30ad21ea6f8790cbd4.jpg
РИА Новости
Культура

Рианна написала автобиографию, дополнив ее тысячей фотографий

19:57 08.10.2019
112
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaПевица Рианна
Певица Рианна
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Рианна написала автобиографию, щедро снабдив ее фотографиями, чтобы подробнее рассказать фанатам о своей жизни, сообщает NME.
На снимках отражены разные события — начиная от детства певицы на Барбадосе и заканчивая ее мировыми турне.
Рианна сообщила фанатам о книге в Твиттере и в инстаграме, подчеркнув, что работа над ней продолжалась пять лет.
Будут выпущены также специальные издания. Например, альбом увеличенного размера на мраморной подставке с подписями Рианны и команды дизайнеров Haas Brothers, помогавших ей в работе.
Американская певица Рианна на премьере фильма 8 подруг Оушена. 13 июня 2018 года
10 сентября, 14:49Культура
Стало известно, когда Рианна выпустит новый альбом
000000
КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культуры
Рекомендуем
Американская актриса Дженнифер Энистон. 2015 год
Дженнифер Энистон призналась, что наслаждается одиночеством
РИА
Новости
Кадр из фильма 007: Координаты Скайфолл
Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Бонде всех "шокирует"
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Педро Альмодовар рассказал, что не собирается уходить из кино
Фотосессия с Викторией Бэкхем в ЦУМе
Виктория Бекхэм призналась, почему не пытается выглядеть моложе
Лента
новостей
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Мадонна отложила шоу в Нью-Йорке из-за травмы колена
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке
Кадр из фильма Маяк
Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за фильм "Маяк"
Музыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии Грэмми
Стинг планирует выпустить еще одну версию альбома My Songs
Кадр из фильма Мстители. Финал
Создатели "Мстителей" объяснили, какой фильм они ждут от Marvel
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
Группа Metallica запустила загадочный обратный отсчет
Кристофер Хивью и его жена Гри Молвер
Звезда "Игры престолов" будет делать шоу "Настоящий викинг"
Актер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка Железный человек 3
Роберт Дауни—младший ответил на критику Скорсезе в адрес Marvel
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния