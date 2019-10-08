Рианна написала автобиографию, дополнив ее тысячей фотографий

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Рианна написала автобиографию, щедро снабдив ее фотографиями, чтобы подробнее рассказать фанатам о своей жизни, . Рианна написала автобиографию, щедро снабдив ее фотографиями, чтобы подробнее рассказать фанатам о своей жизни, сообщает NME.

На снимках отражены разные события — начиная от детства певицы на Барбадосе и заканчивая ее мировыми турне.

Рианна сообщила фанатам о книге в Твиттере и в инстаграме, подчеркнув, что работа над ней продолжалась пять лет.