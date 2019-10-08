Рианна написала автобиографию, дополнив ее тысячей фотографий

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Рианна написала автобиографию, щедро снабдив ее фотографиями, чтобы подробнее рассказать фанатам о своей жизни, сообщает NME.
На снимках отражены разные события — начиная от детства певицы на Барбадосе и заканчивая ее мировыми турне.
Рианна сообщила фанатам о книге в Твиттере и в инстаграме, подчеркнув, что работа над ней продолжалась пять лет.
Будут выпущены также специальные издания. Например, альбом увеличенного размера на мраморной подставке с подписями Рианны и команды дизайнеров Haas Brothers, помогавших ей в работе.
10 сентября, 14:49КультураСтало известно, когда Рианна выпустит новый альбом