Польская правящая партия обещает не допустить однополых браков и эвтаназии

ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Польская правящая партия "Право и справедливость" (PiS) не допустит легализации однополых браков и эвтаназии, заявил лидер партии Ярослав Качиньский на встрече с избирателями во вторник.
"Не будет гомосексуальных семей, не будет усыновления детей (гомосексуальными парами – ред.), не будет эвтаназии", - сказал Качиньский.
При этом он отметил, что вышеуказанные обещания будут исполнены "если мы победим (на парламентских выборах – ред.)".
При этом Качиньский отверг обвинения в нетолерантности. Он отметил, что польские правоохранительные органы во время массовых мероприятий обеспечивают безопасность людей "со странным, мягко говоря, поведением".
Парламентские выборы пройдут в Польше 13 октября. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма и 100 членов сената на четырехлетний срок. Судя по многочисленным социсследованиям, "Право и справедливость" пользуется наибольшей поддержкой избирателей, намного опережая своих конкурентов.