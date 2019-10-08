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РИА Новости

Новые маршруты: в Москве реконструировали центральные улицы

16:04 08.10.2019
398
За это лето многие улицы Москвы значительно изменились: стали пешеходными, обновили свои тротуары и фасады. Срочно отправляемся на прогулки.
200020
Москва
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