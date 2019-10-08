Новые маршруты: в Москве реконструировали центральные улицы

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За это лето многие улицы Москвы значительно изменились: стали пешеходными, обновили свои тротуары и фасады. Срочно отправляемся на прогулки.