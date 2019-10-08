2019-10-08T16:04Z
2019-10-08T16:04Z
https://ria.ru/20191008/1559546570.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/60/1559546042_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_82f3b3a2a1a420b3bc694f6bcc036cae.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Новые маршруты: в Москве реконструировали центральные улицы
За это лето многие улицы Москвы значительно изменились: стали пешеходными, обновили свои тротуары и фасады. Срочно отправляемся на прогулки.