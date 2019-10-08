В Московской области завершился пожароопасный сезон

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пожароопасный сезон завершился в Подмосковье. Чаще всего возгорания случались в Луховицах – туда огонь переходил из Рязанской области, сообщил телеканал Пожароопасный сезон завершился в Подмосковье. Чаще всего возгорания случались в Луховицах – туда огонь переходил из Рязанской области, сообщил телеканал "360"

Итоги пожароопасного сезона подвел комитет лесного хозяйства Московской области. Так, в 2019 году от природного огня не пострадал ни один дом. Кроме того, ни среди населения, ни среди сотрудников спецслужб не было смертельных случаев.

"После второй недели июля установилась дождливая погода. Июль мы прошли более-менее спокойно. В конце августа потеплело. Снова была небольшая традиционная вспышка, когда люди пошли в лес за грибами, начали жечь костры. Но все эти пожары были в рамках среднегодовых норм, и мы с ними тоже достаточно успешно справились", – сказал Иван Советников, председатель комитета лесного хозяйства региона.

Он напомнил, что Московская область участвует в нацпроекте "Сохранение лесов".

"Московская область благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева очень активно участвует в национальном проекте "Сохранение лесов". В частности, мы закупаем новую пожарную технику. В этом году были выделены деньги на 65 новых единиц, из них 10 мы уже купили", – добавил Иван Советников.