Друзья Slayer заявили, что сестры Кардашьян не помогали группе заработать

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Близкие друзья американской трэш-метал группы Slayer опровергли предположения СМИ о том, что сестры Кардашьян помогли музыкантам заработать на прощальном туре, . Близкие друзья американской трэш-метал группы Slayer опровергли предположения СМИ о том, что сестры Кардашьян помогли музыкантам заработать на прощальном туре, сообщает NME.

На прошлой неделе в СМИ прошла информация о том, что футболки с логотипом коллектива были проданы на сумму десять миллионов долларов.

Журналисты обсуждали, что этому способствовали сестры Кардашьян — в 2016 году Кендалл Дженнер появилась в одежде с названием группы. Хотя годом ранее гитарист Гари Холт вышел в похожей майке, только с принтом Kill The Kardashians ("Убить Кардашьян").

"Поскольку это последний тур Slayer, большинство поклонников, вероятно, захотят оставить что-то на память, поэтому и увеличились продажи, чему удивились даже музыканты, — прокомментировала публицист Хайди Эллен Робинсон-Фицджеральд.

Ее позицию поддержал и близкий друг музыкантов Эрни Гонсалес.

"Вы не должны были видеть футболки с логотипом Slayer на них или, например, на баскетболистах, которых показывают по телевизору. Этого не должно было случиться и восприниматься, как реклама", — объяснил Гонсалес.

Коллектив объявил об уходе со сцены и прощальном туре в январе 2018 года после 37-летней карьеры.