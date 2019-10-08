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РИА Новости
Культура

Друзья Slayer заявили, что сестры Кардашьян не помогали группе заработать

18:12 08.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AFP/APA/Herbert NeubauerГитарист группы Slayer Гэри Холт и модель Кендалл Дженнер
Гитарист группы Slayer Гэри Холт и модель Кендалл Дженнер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AFP/APA/Herbert Neubauer
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Близкие друзья американской трэш-метал группы Slayer опровергли предположения СМИ о том, что сестры Кардашьян помогли музыкантам заработать на прощальном туре, сообщает NME.
На прошлой неделе в СМИ прошла информация о том, что футболки с логотипом коллектива были проданы на сумму десять миллионов долларов.
Журналисты обсуждали, что этому способствовали сестры Кардашьян — в 2016 году Кендалл Дженнер появилась в одежде с названием группы. Хотя годом ранее гитарист Гари Холт вышел в похожей майке, только с принтом Kill The Kardashians ("Убить Кардашьян").

"Поскольку это последний тур Slayer, большинство поклонников, вероятно, захотят оставить что-то на память, поэтому и увеличились продажи, чему удивились даже музыканты, — прокомментировала публицист Хайди Эллен Робинсон-Фицджеральд.

Ее позицию поддержал и близкий друг музыкантов Эрни Гонсалес.

"Вы не должны были видеть футболки с логотипом Slayer на них или, например, на баскетболистах, которых показывают по телевизору. Этого не должно было случиться и восприниматься, как реклама", — объяснил Гонсалес.

Коллектив объявил об уходе со сцены и прощальном туре в январе 2018 года после 37-летней карьеры.
Первый концерт начался в мае 2018 года в Сан-Диего. Тур должен завершится в 2019 году.
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