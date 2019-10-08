Украинский подросток через суд обязал родителей платить ему алименты

После того как мать и отец несовершеннолетнего развелись, он жил у своей бабушки. Юноша просил суд взыскать выплаты с матери в минимальном размере, согласно законам страны. Сумма составляет 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Кроме того, он требовал прекратить перечисление алиментов, уже полученных через суд от отца в 2007 году. Подросток просил взыскать выплаты с отца непосредственно в свою пользу, так как считал, что мать распоряжалась финансами не в его интересах.