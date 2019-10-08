Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T17:11Z
https://ria.ru/20191008/1559545844.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

Украинский подросток через суд обязал родителей платить ему алименты

15:53 08.10.2019 (обновлено: 17:11 08.10.2019)
2909
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Украине 15-летний подросток через суд обязал родителей выплачивать ему алименты. Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".
После того как мать и отец несовершеннолетнего развелись, он жил у своей бабушки. Юноша просил суд взыскать выплаты с матери в минимальном размере, согласно законам страны. Сумма составляет 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Кроме того, он требовал прекратить перечисление алиментов, уже полученных через суд от отца в 2007 году. Подросток просил взыскать выплаты с отца непосредственно в свою пользу, так как считал, что мать распоряжалась финансами не в его интересах.
Суд рассмотрел дело, заслушал объяснения несовершеннолетнего, его бабушки, матери и отца и полностью удовлетворил иск подростка.
На момент судебного разбирательства истцу исполнилось 15 лет, он отучился девять классов в школе и поступил в училище в Харькове, где сейчас проживает в общежитии.
Здание Государственной Думы РФ
17 сентября, 19:44РИА Новости
В Госдуму внесли проект о наказании для алиментщиков за сокрытие имущества
1152110927
Обсудить 6
СудыалиментыУкраина
Популярные комментарии
Иногда дети в 15 лет разумнее собственных родителей.
8 октября, 18:00
Павел К.
1100001
Рекомендуем
Рабочий в сталеплавильном цехе
На Украине рабочего залило расплавленным металлом
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Бийске мать убила младенца об стену и бросила в подъезде
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Синица будет сидеть в клетке. Почему место этого блогера в тюрьме
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019
Британская полиция жестоко подавляет восстание фанатов Греты Тунберг
Лента
новостей
Петр Порошенко
В Запорожье появился памятник Порошенко
Плюшевый медведь
Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
В Германии разбился американский истребитель
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед получил материалы о подготовке беспорядков в Москве в период выборов
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Где-то мы это видели
Где-то мы это видели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
Лента новостейМолния