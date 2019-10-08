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РИА Новости

Круглый стол о проекте Этического кодекса исследователя образования

15:31 08.10.2019
10
14 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, посвященный обсуждению проекта Этического кодекса исследователя образования, подготовленный рабочей группой Ассоциации исследователей образования.
Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Аркадий МАРГОЛИС;
- ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь РЕМОРЕНКО;
- член-корреспондент Российской академии образования Михаил КЛАРИН;
- исполнительный директор Ассоциации исследователей образования Анна ХАПЕРСКАЯ;
- эксперты НИУ ВШЭ, Балтийского федерального университета, Казанского федерального университета.

Кодекс должен помочь обозначить принципы поведения исследователя в сложных этических ситуациях как в ходе планирования и проведения исследований, так и при представлении их итогов. Важным этапом формулировки текста кодекса являются общественные обсуждения макета кодекса. Они состоятся на платформе www.preobra.ru, где все заинтересованные участники смогут дать свои корректировки и предложения. При этом, в ходе общественных обсуждений важно смотреть на макет не только как документ конкретной ассоциации, но и как на более широкую рамку этических принципов исследователя – а тема этики в науке в последние годы стоит особенно остро.
На круглом столе будет представлен российский и международный контексты возникновения этического кодекса и базовые позиции документа, выносимого на публичное обсуждение.

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