Круглый стол о проекте Этического кодекса исследователя образования

Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Аркадий МАРГОЛИС;
- ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь РЕМОРЕНКО;
- член-корреспондент Российской академии образования Михаил КЛАРИН;
- исполнительный директор Ассоциации исследователей образования Анна ХАПЕРСКАЯ;
- эксперты НИУ ВШЭ, Балтийского федерального университета, Казанского федерального университета.
Кодекс должен помочь обозначить принципы поведения исследователя в сложных этических ситуациях как в ходе планирования и проведения исследований, так и при представлении их итогов. Важным этапом формулировки текста кодекса являются общественные обсуждения макета кодекса. Они состоятся на платформе www.preobra.ru, где все заинтересованные участники смогут дать свои корректировки и предложения. При этом, в ходе общественных обсуждений важно смотреть на макет не только как документ конкретной ассоциации, но и как на более широкую рамку этических принципов исследователя – а тема этики в науке в последние годы стоит особенно остро.
На круглом столе будет представлен российский и международный контексты возникновения этического кодекса и базовые позиции документа, выносимого на публичное обсуждение.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Аркадий МАРГОЛИС;
- ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь РЕМОРЕНКО;
- член-корреспондент Российской академии образования Михаил КЛАРИН;
- исполнительный директор Ассоциации исследователей образования Анна ХАПЕРСКАЯ;
- эксперты НИУ ВШЭ, Балтийского федерального университета, Казанского федерального университета.
Кодекс должен помочь обозначить принципы поведения исследователя в сложных этических ситуациях как в ходе планирования и проведения исследований, так и при представлении их итогов. Важным этапом формулировки текста кодекса являются общественные обсуждения макета кодекса. Они состоятся на платформе www.preobra.ru, где все заинтересованные участники смогут дать свои корректировки и предложения. При этом, в ходе общественных обсуждений важно смотреть на макет не только как документ конкретной ассоциации, но и как на более широкую рамку этических принципов исследователя – а тема этики в науке в последние годы стоит особенно остро.
На круглом столе будет представлен российский и международный контексты возникновения этического кодекса и базовые позиции документа, выносимого на публичное обсуждение.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/