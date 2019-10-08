Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2019 году

Майор Мишель
Швейцарский астрофизик Мишель Майор (Michel Mayor) родился 12 января 1942 года в Лозанне.
В 1966 году получил степень магистра в области физики в Университете Лозанны (University of Lausanne), в 1971 году – докторскую степень в области астрономии в Женевской обсерватории (Geneva Observatory).
В 1971 году он работал в Институте астрономии Кембриджского университета (University of Cambridge Institute of Astronomy), в 1994-1995 годах – в Институте астрономии Гавайского университета (Institute for Astronomy of the University of Hawaii). Также провел несколько семестров в Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.
С 1971 года – научный сотрудник, с 1984 года – доцент, с 1988 года – профессор Женевского университета.
В 1998-2004 годах – директор обсерватории Женевского университета.
В 1990-1992 годах Мишель Майор возглавлял научно-технический совет в Европейской южной обсерватории.
В 1990-1993 годах возглавлял Швейцарское общество астрофизики и астрономии.
Член и бывший председатель нескольких комиссий Международного астрономического союза.
В 1995 году Мишель Майор совместно с Дидье Келозом обнаружили первую планету за пределами Солнечной системы – 51 Пегаса b.
С тех пор изучение эволюции экзопланет считается одним из фундаментальных направлений в современной астрономии.
В 2007 году Мишель Майор официально вышел на пенсию, но продолжает заниматься исследованиями в Женевской обсерватории. Является почетным профессором Женевского университета.
8 октября 2019 года Мишель Майор и Дидье Келоз были удостоены Нобелевской премии по физике за открытие первой экзопланеты.
Среди других наград Мишеля Майора – Премия Жюля Жансена (1998), Медаль Альберта Эйнштейна (2004), Премия Киото (2015), Золотая медаль Королевского астрономического общества (2015) и др.
Келоз Дидье
Швейцарский астроном Дидье Келоз (Didier Queloz) родился 23 февраля 1966 года.
В 1990 году получил степень магистра физики в Женевском университете (Швейцария), в 1992 году окончил докторантуру по астрономии и астрофизики, в 1995 году получил ученую степень доктора философии в Женевском университете.
В 1996-1997 годах – аспирант в Женевском университете.
С 1997 года по 1999 год работал в качестве заслуженного приглашенного ученого в Лаборатории реактивного движения (штат Калифорния, США).
С 2000 года – научный сотрудник Женевского университета.
С 2008 года – профессор Женевского университета.
В 2005-2009 годах он опубликовал более ста научных работ.
В 2013 году он параллельно с работой в Женевском университете стал профессором в Кембриджском университете (Великобритания), где возглавляет комплексную исследовательскую программу по созданию исследовательского центра экзопланет с перспективой дальнейшего развития в обнаружении планет.
Дидье Келоз наиболее известен своим открытием в 1995 году вместе со швейцарским астрофизиком Мишелем Майором первой планеты за пределами нашей Солнечной системы – 51 Пегаса b.
Затем он участвовал в успешной серии разработок точных спектрографов, значительно улучшая точность доплеровской техники.
В 2007 году Дидье Келоз стал сотрудничать с командой WASP из Великобритании в области обнаружения планетарного транзита. Он также принимал активное участие в миссии Коро, которая стала пионером обнаружения транзита планеты из космоса. С его помощью была обнаружена транзитная скалистая планета (Corot-7b).
Дидье Келоз имеет почетную степень в Университете Квинс в Белфасте (2012).
8 октября ученый совместно с Мишелем Майором стал лауреатом Нобелевской премии по физике за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.
Он также награжден премией Вольфа по физике (2017) и др.
Пиблз Джеймс
Американский физик канадского происхождения Джеймс Пиблз (James Peebles) родился 25 апреля 1935 года в Виннипеге (Канада).
В 1958 году получил степень бакалавра Манитобского университета (University of Manitoba) в Виннипеге.
По окончании учебы Пиблз переехал в Принстон в США и поступил на работу в Принстонский университет (Princeton University) в качестве аспиранта по физике.
В 1962 году получил степень доктора философии в Принстонском университете, впоследствии стал профессором, затем почетным профессором имени Альберта Энштейна Принстонского университета.
Пиблз начал серьезно заниматься развитием физической космологии – частью астрономии, который занимается изучением происхождения вселенной – задолго до того, как к этому разделу науки начали относиться серьезно.
В 1965 году совместно с физиком Робертом Дикке (1916-1997) Джеймс Пиблз предсказал существование космического фонового излучения. В 1966 году Пиблз начал работу над теоретическими расчетами, которые сделали бы космологические исследования важной темой для физиков. Его книга "Физическая космология" (Physical Cosmology, 1971) посвящена представлениям о физических процессах, происходящих во Вселенной, начиная с ранних стадий космологического расширения.
Позднее ученый разработал основу для статистического описания структуры Вселенной.
8 октября 2019 года Джеймс Пиблз был удостоен Нобелевской премии по физике за "теоретические открытия в физической космологии".
8 октября 2019 года Джеймс Пиблз был удостоен Нобелевской премии по физике за "теоретические открытия в физической космологии".
Ученый также был награжден медалью Эддингтона Королевского астрономического общества (1981) и Золотой медалью Королевского астрономического общества (1998), Премией Грубера за космологию (2000), Премией Шао (2004), Премией Крафорда (2005) и др.
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