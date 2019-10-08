Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2019 году

Майор Мишель

В 1966 году получил степень магистра в области физики в Университете Лозанны (University of Lausanne), в 1971 году – докторскую степень в области астрономии в Женевской обсерватории ( Geneva Observatory ).

В 1971 году он работал в Институте астрономии Кембриджского университета (University of Cambridge Institute of Astronomy), в 1994-1995 годах – в Институте астрономии Гавайского университета ( Institute for Astronomy of the University of Hawaii ). Также провел несколько семестров в Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.

С 1971 года – научный сотрудник, с 1984 года – доцент, с 1988 года – профессор Женевского университета

В 1990-1992 годах Мишель Майор возглавлял научно-технический совет в Европейской южной обсерватории.

В 1990-1993 годах возглавлял Швейцарское общество астрофизики и астрономии.

С тех пор изучение эволюции экзопланет считается одним из фундаментальных направлений в современной астрономии.

В 2007 году Мишель Майор официально вышел на пенсию , но продолжает заниматься исследованиями в Женевской обсерватории. Является почетным профессором Женевского университета.

Среди других наград Мишеля Майора – Премия Жюля Жансена (1998), Медаль Альберта Эйнштейна (2004), Премия Киото (2015), Золотая медаль Королевского астрономического общества (2015) и др.

Келоз Дидье

В 1990 году получил степень магистра физики в Женевском университете (Швейцария), в 1992 году окончил докторантуру по астрономии и астрофизики, в 1995 году получил ученую степень доктора философии в Женевском университете.

В 1996-1997 годах – аспирант в Женевском университете.

С 1997 года по 1999 год работал в качестве заслуженного приглашенного ученого в Лаборатории реактивного движения (штат Калифорния, США).

С 2000 года – научный сотрудник Женевского университета.

С 2008 года – профессор Женевского университета.

В 2013 году он параллельно с работой в Женевском университете стал профессором в Кембриджском университете (Великобритания), где возглавляет комплексную исследовательскую программу по созданию исследовательского центра экзопланет с перспективой дальнейшего развития в обнаружении планет.

Дидье Келоз наиболее известен своим открытием в 1995 году вместе со швейцарским астрофизиком Мишелем Майором первой планеты за пределами нашей Солнечной системы – 51 Пегаса b.

Затем он участвовал в успешной серии разработок точных спектрографов, значительно улучшая точность доплеровской техники.

В 2007 году Дидье Келоз стал сотрудничать с командой WASP из Великобритании в области обнаружения планетарного транзита. Он также принимал активное участие в миссии Коро, которая стала пионером обнаружения транзита планеты из космоса. С его помощью была обнаружена транзитная скалистая планета (Corot-7b).

Дидье Келоз имеет почетную степень в Университете Квинс в Белфасте (2012).

Он также награжден премией Вольфа по физике ( 2017 ) и др.

Пиблз Джеймс

В 1958 году получил степень бакалавра Манитобского университета ( University of Manitoba ) в Виннипеге.

По окончании учебы Пиблз переехал в Принстон в США и поступил на работу в Принстонский университет (Princeton University) в качестве аспиранта по физике.

В 1962 году получил степень доктора философии в Принстонском университете, впоследствии стал профессором, затем почетным профессором имени Альберта Энштейна Принстонского университета.

Пиблз начал серьезно заниматься развитием физической космологии – частью астрономии, который занимается изучением происхождения вселенной – задолго до того, как к этому разделу науки начали относиться серьезно.

В 1965 году совместно с физиком Робертом Дикке (1916-1997) Джеймс Пиблз предсказал существование космического фонового излучения . В 1966 году Пиблз начал работу над теоретическими расчетами, которые сделали бы космологические исследования важной темой для физиков. Его книга "Физическая космология" (Physical Cosmology, 1971) посвящена представлениям о физических процессах, происходящих во Вселенной, начиная с ранних стадий космологического расширения.

Ученый также был награжден медалью Эддингтона Королевского астрономического общества (1981) и Золотой медалью Королевского астрономического общества (1998), Премией Грубера за космологию (2000), Премией Шао (2004), Премией Крафорда (2005) и др.