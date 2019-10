Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2019 году

В 1971 году он работал в Институте астрономии Кембриджского университета (University of Cambridge Institute of Astronomy), в 1994-1995 годах – в Институте астрономии Гавайского университета ( Institute for Astronomy of the University of Hawaii ). Также провел несколько семестров в Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.