Пресс-конференция о регламентации онлайн-продаж лекарств

7

10 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Лекарства онлайн: жизненно важная опция в условиях цифровизации".