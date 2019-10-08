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РИА Новости

Пресс-конференция о регламентации онлайн-продаж лекарств

15:06 08.10.2019 (обновлено: 17:29 08.10.2019)
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10 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Лекарства онлайн: жизненно важная опция в условиях цифровизации".
Участники:
- член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Александр ПЕТРОВ;
- председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян ВЛАСОВ;
- исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений "СоюзФарма" Дмитрий ЦЕЛОУСОВ;
- заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам ФГУП "Почта России" Ярослав МАНДРОН;
- первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Артем КИРЬЯНОВ;
- директор по коммуникациям Института развития интернета (ИРИ) Ольга РАЗУМИЙ.

В сентябре 2019 года специалисты ИРИ провели опрос населения на тему: "Каких услуг не достаточно в интернете? ". В исследовании приняли участие более 1200 интернет-пользователей. Тройку лидеров наиболее востребованных среди россиян интернет-сервисов возглавили цифровые госуслуги, онлайн-продажа и доставка лекарств, а также онлайн-образование. Особенно актуальной опция "лекарства онлайн" стала для граждан с инвалидностью (12 млн. человек, из них 700 тысяч - дети-инвалиды), а также для жителей труднодоступных и удаленных районов, пожилых людей, семей с маленькими детьми. Однако на данный момент не все услуги, востребованные населением России, законодательно урегулированы.
В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы по дальнейшей регламентации интернет-услуг.

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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