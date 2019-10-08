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РИА Новости
Культура

Во Франции открыли центр, призванный защитить экспонаты Лувра от наводнений

15:04 08.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛувр в Париже
Лувр в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Лувр в Париже . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Новый центр сохранения произведений искусства из коллекции парижского Лувра, призванный защитить музейные экспонаты от возможных наводнений, открылся во вторник во французской коммуне Льевен на севере страны, сообщается на сайте музея.
"Спроектированный британской архитектурной фирмой Rogers Stirk Harbour + Partners центр реставрации и консервации произведений искусства Лувра торжественно открылся 8 октября. К 2024 году в нем разместятся около 250 тысяч произведений искусства. Таким образом, он станет одним из крупнейших научно-исследовательских центров в Европе", - говорится в сообщении музея.
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Как отмечается на сайте Лувра, некоторые постоянные выставочные галереи музея и помещения, где хранятся работы, находятся в зонах, где возможны наводнения, поэтому администрация вынуждена была искать "постоянное решение, чтобы гарантировать сохранность коллекций". Открытие нового центра, таким образом, стало возможностью для музея "улучшить условия консервации произведений искусства и представить более подходящее пространство для изучений и исследований".
Впервые музей открылся для публики 10 августа 1793 года во время Французской революции. Сегодня в Лувре хранится большое собрание произведений искусства, которые были созданы в период с 7-го тысячелетия до нашей эры по 1850 годы.
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КультураЛуврФранция
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