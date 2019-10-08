Пивовар оценил последствия запрета продажи алкоголя в барах в жилых домах

"Дело в том, что мы сотрудничаем как раз с такими мини-барами и магазинчиками, а не с крупными, которым выгоден этот запрет. Но с другой стороны, я понимаю и другую сторону медали, когда идет борьба с разливайками, где царят антисанитария и продажа алкоголя без временных рамок. Поэтому однозначно ответить сложно. Может быть, это будет шаг к цивилизованной торговле – просто такой сложный шаг", - сказал собеседник.