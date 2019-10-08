Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T15:01Z
https://ria.ru/20191008/1559544092.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155953/35/1559533568_0:102:2965:1770_1036x0_80_0_0_81a4164ed41de0ddde89b713a5fd09ea.jpg
РИА Новости

Пивовар оценил последствия запрета продажи алкоголя в барах в жилых домах

15:01 08.10.2019
469
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПиво
Пиво
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пиво. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Ограничение торговли алкоголем в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях негативно отразится на выручке производителей крафтового пива, но при этом может стать шагом к цивилизованной торговле, считает владелец пивоварни Saldens Brewery в Туле Денис Сальников.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров. Депутат от партии "Единая Россия", зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что фракция ЕР единогласно поддержит данный законопроект.
Пиво
Вчера, 14:02Радио Sputnik
Россияне лишатся крафтового? Эксперты о шансах на закрытие пивоваренПроизводство крафтового пива в России с 2021 года могут запретить после вступления в силу нового регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя. Эксперты отрасли оценили шансы на уход с рынка такой продукции.
На вопрос о том, скажется ли такой запрет на выручке производителей крафтового пива, Сальников ответил утвердительно.
"Дело в том, что мы сотрудничаем как раз с такими мини-барами и магазинчиками, а не с крупными, которым выгоден этот запрет. Но с другой стороны, я понимаю и другую сторону медали, когда идет борьба с разливайками, где царят антисанитария и продажа алкоголя без временных рамок. Поэтому однозначно ответить сложно. Может быть, это будет шаг к цивилизованной торговле – просто такой сложный шаг", - сказал собеседник.
Он отметил, что при этом спрос на крафтовое пиво не снизится.
По словам пивовара, в Тульской области уже больше года действует запрет на размещение пивных магазинов в жилых домах, отчего ряд предпринимателей судятся с властями. При этом, по мнению Сальникова, закон пока не показал себя эффективным, так как крупные продуктовые магазины, располагающиеся в жилых домах, продолжают торговать алкоголем, включая пиво.
"Они отмечают значительный рост продаж крепкого спиртного", - подчеркнул собеседник.
Вывеска пивного бара на жилом доме
1 октября, 19:02РИА Новости
В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
450114
Обсудить 0
Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнРоссияОбщество
Рекомендуем
Транспортно-логистический терминал
Под Калугой открылся логистический комплекс для полимерной продукции
РИА
Новости
Дорожный знак Остановка автобуса
СМИ узнали, как Минобороны задействует городские автобусы в случае войны
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Новосибирск может лишиться производства Су-34, подтвердил Меняйло
Плюшевый медведь
Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу
Лента
новостей
Заставка мультсериала Южный парк
Создатели "Южного парка" иронично "извинились" перед китайскими властями
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Глава Минобороны Украины объяснил срыв отвода сил в Донбассе обстрелами
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Партия Медведчука призвала власти Украины прекратить языковую дискриминацию
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Неизвестный пытался ослепить пилота бельгийского F-16 лазером
Пятеро мужчин устроили драку в подмосковном кафе
Массовая драка с поножовщиной в подмосковном кафе попала на видео
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Зеленскому предложили перенести офис президента в Золотое в Донбассе
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко призвал любителей крафтового пива не паниковать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния