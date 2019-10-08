Пивовар оценил последствия запрета продажи алкоголя в барах в жилых домах

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Ограничение торговли алкоголем в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях негативно отразится на выручке производителей крафтового пива, но при этом может стать шагом к цивилизованной торговле, считает владелец пивоварни Saldens Brewery в Туле Денис Сальников.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров. Депутат от партии "Единая Россия", зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что фракция ЕР единогласно поддержит данный законопроект.
На вопрос о том, скажется ли такой запрет на выручке производителей крафтового пива, Сальников ответил утвердительно.
"Дело в том, что мы сотрудничаем как раз с такими мини-барами и магазинчиками, а не с крупными, которым выгоден этот запрет. Но с другой стороны, я понимаю и другую сторону медали, когда идет борьба с разливайками, где царят антисанитария и продажа алкоголя без временных рамок. Поэтому однозначно ответить сложно. Может быть, это будет шаг к цивилизованной торговле – просто такой сложный шаг", - сказал собеседник.
Он отметил, что при этом спрос на крафтовое пиво не снизится.
По словам пивовара, в Тульской области уже больше года действует запрет на размещение пивных магазинов в жилых домах, отчего ряд предпринимателей судятся с властями. При этом, по мнению Сальникова, закон пока не показал себя эффективным, так как крупные продуктовые магазины, располагающиеся в жилых домах, продолжают торговать алкоголем, включая пиво.
"Они отмечают значительный рост продаж крепкого спиртного", - подчеркнул собеседник.