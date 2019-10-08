Пресс-конференция о начале третьего сезона социального музыкального проекта

Участники:
- полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь ЩЕГОЛЕВ;
- заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина МЕЧЕТИНА;
- руководитель оркестра ВГТРК, дирижер Юрий МЕДЯНИК;
- председатель Ассоциации лауреатов Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского Анастасия УШАКОВА.
В рамках третьего сезона социального музыкального проекта Junior Music Tour, который стартует 10 октября 2019 года, победители самых крупных музыкальных и телевизионных конкурсов проведут III концертный тур по музыкальным школам г. Москвы и регионам Российской Федерации. Финалом тура станет гала-концерт участников в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Участники мероприятия расскажут подробно о программе третьего сезона и о новых возможностях для его участников.
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- полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь ЩЕГОЛЕВ;
- заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина МЕЧЕТИНА;
- руководитель оркестра ВГТРК, дирижер Юрий МЕДЯНИК;
- председатель Ассоциации лауреатов Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского Анастасия УШАКОВА.
В рамках третьего сезона социального музыкального проекта Junior Music Tour, который стартует 10 октября 2019 года, победители самых крупных музыкальных и телевизионных конкурсов проведут III концертный тур по музыкальным школам г. Москвы и регионам Российской Федерации. Финалом тура станет гала-концерт участников в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Участники мероприятия расскажут подробно о программе третьего сезона и о новых возможностях для его участников.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/