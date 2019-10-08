В Хабаровске потушили пожар на территории ТЭЦ-1

"В 13.46 (мск) 8 октября 2019 года пожар на территории ТЭЦ-1 в городе Хабаровске полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших в происшествии нет. Станция работает в штатном режиме, технологический процесс не нарушен", - сообщает МЧС по региону.