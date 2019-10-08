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РИА Новости

В Хабаровске потушили пожар на территории ТЭЦ-1

14:56 08.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 окт - РИА Новости. Пожар, возникший на территории ТЭЦ-1 Хабаровска, полностью ликвидирован, станция работает в штатном режиме, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
"В 13.46 (мск) 8 октября 2019 года пожар на территории ТЭЦ-1 в городе Хабаровске полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших в происшествии нет. Станция работает в штатном режиме, технологический процесс не нарушен", - сообщает МЧС по региону.
По уточненным данным, загорелся трансформатор дробильного корпуса топливно-транспортного цеха. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, ранее МЧС края предварительно сообщало о возгорании в помещении локальной трансформаторной подстанции, предназначенной для нужд предприятия.
Причины и обстоятельства пожара установят во время проверки.
В ликвидации возгорания и его последствий принимали участие 36 человек личного состава и 10 единиц техники.
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