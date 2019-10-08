Что на самом деле будет с крафтовым пивом в России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Одна из главных новостей дня — с 2021 года Россия останется без крафтового пива. СМИ со ссылкой на представителей Росстандарта сообщают, что это связано с новым регламентом ЕАЭС, в котором попросту нет такого термина. Но специалисты уверяют: любителям имперского стаута и имбирного эля не о чем беспокоиться — ведь эти напитки пивом никогда и не были.

Обычная практика

Разговоры о запрете крафтового пива идут давно, и бурная общественная реакция убедительно свидетельствует о том, что в стране очень активно развивается культура потребления этих напитков. То же показывает и статистика: Россия занимает пятое место в мире по количеству ремесленных пивоварен, лишь немного отставая от Италии: 561 против 600 предприятий.

Несмотря на широкую популярность крафта, в российских стандартах о нем действительно ни слова. "Это народное, массовое название пива, которое можно определить так: ремесленное пиво, произведенное на малых пивоварнях", — поясняет член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ("Опора России") Алексей Небольсин.

В пресс-службе пивоваренной компании "Балтика" РИА Новости подтвердили, что словосочетание "крафтовое пиво" — дополнительное рекламное сообщение о продукции, которое производители могут наносить на этикетку в соответствии с техрегламентом ТС 022/2011.

"То, что в России нет отдельного стандарта на крафтовое пиво, не значит, что его производство незаконно. Сейчас действует целый ряд "пивных" ГОСТов: 51174-2009 ("Пиво. Общие технические условия"), 53459-2009 ("Специальное пиво"), 51074-2003 ("Общие требования к пищевым продуктам) и 55292-2012 ("Пивные напитки"). Крафтовое пенное чаще всего попадает под "Специальное пиво" или "Пивные напитки", — рассказывает сотрудник Торгово-промышленной палаты и адвокат юридической компании BMS Денис Зайцев.

Представители "Балтики" уточняют, что технический регламент ЕАЭС, о котором пишут СМИ (ТР ЕАЭС 047/2018), устанавливает обязательные производственные требования на территории стран — участниц объединения, не отменяя при этом региональных ГОСТов.

"В связи с введением ТР ЕАЭС и появлением новых требований ГОСТы должны быть в случае необходимости приведены в соответствие с техрегламентом. Это обычная практика при применении подобных транснациональных документов", — говорят юристы компании.

Общий рынок

По сути, упомянутый регламент — один из этапов выработки общих правил производства пивной продукции в Евразийском союзе, напоминает Денис Зайцев из BMS. Его принимают, чтобы облегчить обмен товарами. Проще говоря, после утверждения регламента армянскому пиву будет легче попасть в магазины Нур-Султана, а российскому крафту — в торговые точки Кишинева.

Каким из стран — участниц ЕАЭС придется "подтягивать" местные ГОСТы под новые требования — большой вопрос, который явно не относится к России.

"Комментарии Росстандарта и СМИ о возможном запрете на выпуск крафтового пива в очередной раз подтверждают, что специфика терминологии пивоваренной продукции в Техническом регламенте крайне сложна для восприятия и интерпретируется некорректно", — заявляют в "Балтике".

Пивовары уточнили, что указанные в ряде материалов пропорции из документа ЕАЭС давно закреплены в российском ФЗ № 171 (о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции) и вся легальная пивная продукция соответствует его требованиям. На это обратил внимание директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

В беседе с РИА Новости эксперт подчеркнул, что после вступления в силу нового техрегламента в 2021-м наступит переходный период, в течение которого производители продолжат выпускать в оборот напитки, сваренные по ранее выданным разрешительным документам, пока у них не закончится срок. Этого времени хватит, чтобы привести процессы в соответствие с новыми правилами ЕАЭС.