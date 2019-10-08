СМИ узнали, как Минобороны задействует городские автобусы в случае войны

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Минобороны рассказало " Минобороны рассказало " Известиям ", как ведомство будет использовать часть рейсовых и междугородних автобусов, если в стране объявят военное положение.

Их задействуют как санитарный транспорт. Из автобусов сформируют отдельные автосанитарные роты.

Новый порядок перевозки раненых отработали на учениях "Центр-2019" в Новосибирске, отмечает издание. Во время маневров в городе организовали маршруты, по которым "раненых" доставляли в госпитали.