СМИ узнали, как Минобороны задействует городские автобусы в случае войны

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Минобороны рассказало "Известиям", как ведомство будет использовать часть рейсовых и междугородних автобусов, если в стране объявят военное положение.
Их задействуют как санитарный транспорт. Из автобусов сформируют отдельные автосанитарные роты.
Новый порядок перевозки раненых отработали на учениях "Центр-2019" в Новосибирске, отмечает издание. Во время маневров в городе организовали маршруты, по которым "раненых" доставляли в госпитали.
В мирное время машины могут призвать на службу лишь при крайней необходимости и с выплатой компенсаций, подчеркнули в министерстве.