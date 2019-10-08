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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов

14:45 08.10.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов
Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 8 окт – РИА Новости. К 2022 году, согласно оценке министерства финансов Тверской области, доходы региона по сравнению с 2019 годом увеличатся на 12,2 миллиарда рублей, или на 18,6%, сообщает пресс-служба областного правительства.
Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений, увеличение объема федеральных субсидий. Так, в следующем году на развитие ключевых отраслей регион ожидает получить свыше 7,6 миллиарда рублей.
Проект областного бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года стал основной темой заседания регионального кабинета министров.
"В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 миллиарда рублей, в 2021 году – 76,9 миллиарда рублей, в 2021-м – 78 миллиардов рублей",- говорится в сообщении пресс-службы.
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7 октября, 17:00Тверская область
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Губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании, заявил, что в области сформирован бюджет развития, который призван обеспечить реализацию в регионе национальных проектов, модернизацию инфраструктуры, развитие здравоохранения, образования, экономики, туризма и сельского хозяйства, поддержку бизнеса.
"Это - все направления реального сектора экономики. Стратегической задачей также является улучшение демографических показателей", – отметил глава региона.
По его словам, в области предусмотрено ежегодное увеличение финансирования мероприятий национальных проектов более чем на один миллиард рублей. Всего в ближайшую трехлетку на реализацию национальных проектов в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 миллиардов рублей.
"Приоритеты бюджетной политики региона – развитие отраслей экономики, создание социальной и инженерной инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, повышение качества и доступности услуг для граждан, поддержка муниципалитетов. Главное направление в экономике – поддержка инвестиционного развития", - отмечает пресс-служба.
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Тверская областьИгорь Руденя
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