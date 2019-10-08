Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов

ТВЕРЬ, 8 окт – РИА Новости. К 2022 году, согласно оценке министерства финансов Тверской области, доходы региона по сравнению с 2019 годом увеличатся на 12,2 миллиарда рублей, или на 18,6%, сообщает пресс-служба областного правительства.

Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений, увеличение объема федеральных субсидий. Так, в следующем году на развитие ключевых отраслей регион ожидает получить свыше 7,6 миллиарда рублей.

Проект областного бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года стал основной темой заседания регионального кабинета министров.

"В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 миллиарда рублей, в 2021 году – 76,9 миллиарда рублей, в 2021-м – 78 миллиардов рублей",- говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании, заявил, что в области сформирован бюджет развития, который призван обеспечить реализацию в регионе национальных проектов, модернизацию инфраструктуры, развитие здравоохранения, образования, экономики, туризма и сельского хозяйства, поддержку бизнеса.

"Это - все направления реального сектора экономики. Стратегической задачей также является улучшение демографических показателей", – отметил глава региона.

По его словам, в области предусмотрено ежегодное увеличение финансирования мероприятий национальных проектов более чем на один миллиард рублей. Всего в ближайшую трехлетку на реализацию национальных проектов в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 миллиардов рублей.