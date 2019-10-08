В ОНК надеются на продуктивное взаимодействие с новым главой ФСИН

"Мы надеемся, что он изменит свое мнение и не будет воспринимать правозащитников как врагов. Ведь, как показало время, часто именно правозащитники помогают руководству службы выявить и устранить имеющиеся в системе проблемы", - сказала Меркачева.

По данным собеседницы агентства, именно Калашников разоблачил руководителя УФСИН по Коми генерал-лейтенанта Александра Протопопова, который в тот момент ждал назначения на должность замдиректора ФСИН. В 2017 году Протопопов был приговорен к 7 годам колонии за взятки в крупном размере. Среди заслуг Калашникова, по информации Меркачевой, также разоблачение экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и его сообщников.