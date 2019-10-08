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РИА Новости

В ОНК надеются на продуктивное взаимодействие с новым главой ФСИН

14:43 08.10.2019
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© Фото : официальный портал Республики КомиАлександр Калашников
Александр Калашников
© Фото : официальный портал Республики Коми
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правозащитники рассчитывают, что смогут наладить продуктивное взаимодействие с новым директором ФСИН России Александром Калашниковым, заявила РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
По ее словам, Калашников известен жесткими высказываниями в адрес правозащитников.
"Мы надеемся, что он изменит свое мнение и не будет воспринимать правозащитников как врагов. Ведь, как показало время, часто именно правозащитники помогают руководству службы выявить и устранить имеющиеся в системе проблемы", - сказала Меркачева.
По данным собеседницы агентства, именно Калашников разоблачил руководителя УФСИН по Коми генерал-лейтенанта Александра Протопопова, который в тот момент ждал назначения на должность замдиректора ФСИН. В 2017 году Протопопов был приговорен к 7 годам колонии за взятки в крупном размере. Среди заслуг Калашникова, по информации Меркачевой, также разоблачение экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и его сообщников.
Калашников с июня 2011 года по май 2017 года был начальником управления ФСБ России по республике Коми, после чего занял должность руководителя регионального управления ФСБ России по Красноярскому краю. Он сменил Геннадия Корниенко, который возглавлял ФСИН с 25 июня 2012 года.
Александр Калашников
Вчера, 14:26РИА Новости
Биография Александра Калашникова
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Александр КалашниковОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Ева МеркачеваФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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