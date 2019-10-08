Два проекта RT признали лучшими по версии Best in Heritage

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мультимедийные проекты RT #1917LIVE и #Romanovs100 стали лучшими digital-проектами, призванными сохранять культурное наследие, на ежегодном международном форуме Best in Heritage ("Лучшие в сфере наследия") в Хорватии, сообщили в пресс-службе телеканала.

"#1917LIVE и #Romanovs100 завоевали титул Project of Influence ("Проект, оказавший влияние") в категории IMAGINES, отмечающей применение мультимедийных и новых технологий. Они обошли работы Национального музея Австралии, Археологического музея Лондона, Музея Ван Гога, Национального музея Шотландии и Шанхайского исторического музея", – говорится в пресс-релизе.

Проекты RT уже являются обладателями более 50 наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, они четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга - "Каннские Львы".

"Две полномасштабные мультиплатформенные медийные кампании: сложная система персонажей, редкие архивные кадры - и все выполнено на высочайшем профессиональном уровне от начала до конца. Точные исторические факты перемежаются с остроумными аллюзиями на современную цифровую культуру", - приводит пресс-релиз слова одного из членов жюри Тима Пауэлла.

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, представляет собой несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день, как сообщили в пресс-службе RT, это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

#1917LIVE - одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей - от Николая II и Ленина до рабочих и солдат.

"Наша работа и эксперименты в сфере образовательного сторителлинга - это попытка представить, как исторические и культурно-образовательные проекты могут быть переосмыслены и переупакованы в эру цифровых и иммерсивных медиа. Надеемся, наш опыт вдохновит на создание новых интерактивных образовательных проектов, которые будут вовлекать молодое поколение в изучение истории или других наук", - приводятся в пресс-релизе слова автора идеи проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилла Карнович-Валуа.