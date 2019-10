Два проекта RT признали лучшими по версии Best in Heritage

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мультимедийные проекты RT #1917LIVE и #Romanovs100 стали лучшими digital-проектами, призванными сохранять культурное наследие, на ежегодном международном форуме Best in Heritage ("Лучшие в сфере наследия") в Хорватии, сообщили в пресс-службе телеканала.

Проекты RT уже являются обладателями более 50 наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, они четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга - "Каннские Львы".

Ежегодный международный форум Best in Heritage проводится в хорватском городе Дубровнике при поддержке министерства культуры Хорватии и Международного совета музеев (ICOM). В этом году он прошел в 18-й раз. Жюри Best in Heritage состоит из представителей организаций, одержавших победу в прошлом году, а также членов профессионального сообщества. -0-