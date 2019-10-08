Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T14:31Z
https://ria.ru/20191008/1559542863.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155765/97/1557659706_0:0:1969:1107_1036x0_80_0_0_25cda33259adb787fdbc097f6101d125.jpg
РИА Новости

Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков

14:31 08.10.2019
1082
© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"В Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности... Нас успокаивают, что это связано с озабоченностью США действиями Китая, наращиванием его ядерных вооружений. Но... как только они (ракеты - ред.) появляются, их сразу пытаются где-то разместить", - сказал Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" во вторник в Минске. Он заметил, что дело может начаться "в Азии, а потом закончится в Европе, и тогда страны вернутся к ядерному противостоянию середины 80-х годов".
Политик отметил, что РФ заморозила участие в ДРСМД в ответ на решение США, но не прекратила действие договора. "Если США сочтут нужным в него вернуться, то и мы автоматически вернемся в договор", - сказал Пушков. Он напомнил о российском предложении странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе, которое не было принято, и поддержал инициативу белорусского президента о проведении широких переговоров по этой теме. "Почему страны НАТО отвергают ее с порога? Нам не хватает здравого смысла", - считает Пушков.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
3 октября, 21:00РИА Новости
Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию до выхода из ДРСМД
1910000
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД РФНАТОАлексей ПушковЕвропаСШАВ мире
Рекомендуем
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
РИА
Новости
В одном из гипермаркетов
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Грибы вешенки
Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
Лента
новостей
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков призвал договориться с НАТО о поведении в Черном и Балтийском морях
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине
Младенец в автомобиле
В Северодвинске мать избила грудничка на глазах у прохожих
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков предложил перестать посылать делегации в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Лента новостейМолния