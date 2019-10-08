Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"В Европе не совсем понимают последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности... Нас успокаивают, что это связано с озабоченностью США действиями Китая, наращиванием его ядерных вооружений. Но... как только они (ракеты - ред.) появляются, их сразу пытаются где-то разместить", - сказал Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" во вторник в Минске. Он заметил, что дело может начаться "в Азии, а потом закончится в Европе, и тогда страны вернутся к ядерному противостоянию середины 80-х годов".

Политик отметил, что РФ заморозила участие в ДРСМД в ответ на решение США, но не прекратила действие договора. "Если США сочтут нужным в него вернуться, то и мы автоматически вернемся в договор", - сказал Пушков. Он напомнил о российском предложении странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе, которое не было принято, и поддержал инициативу белорусского президента о проведении широких переговоров по этой теме. "Почему страны НАТО отвергают ее с порога? Нам не хватает здравого смысла", - считает Пушков.