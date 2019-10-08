Жители Подмосковья смогут самостоятельно срубить елку к Новому году

КРАСНОГОРСК, 8 окт - РИА Новости. В Подмосковье планируют создать специальные питомники, где жители смогут самостоятельно срубить елку к Новому году, рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

"Кому-то, может быть, самому хочется срубить елку топором. Мы планируем дать каждому такую возможность и создать специальные питомники. Приглашаем всех поучаствовать", - заявил Советников на брифинге "Подведение итогов пожароопасного сезона в лесах Московской области".

По его словам, акция будет проводиться в Дмитровском и некоторых других питомниках, о которых будет объявлено позднее.

"В питомниках большой выбор елок. В течение пары недель мы утрясем этот вопрос и представим информацию касаемо мест, условий и стоимости. Мы не планируем на этом заработать, просто хотим предложить альтернативу традиционной покупке елок", - сказал Советников.