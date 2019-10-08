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РИА Новости

Жители Подмосковья смогут самостоятельно срубить елку к Новому году

14:23 08.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки. Архивное фото
КРАСНОГОРСК, 8 окт - РИА Новости. В Подмосковье планируют создать специальные питомники, где жители смогут самостоятельно срубить елку к Новому году, рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.
"Кому-то, может быть, самому хочется срубить елку топором. Мы планируем дать каждому такую возможность и создать специальные питомники. Приглашаем всех поучаствовать", - заявил Советников на брифинге "Подведение итогов пожароопасного сезона в лесах Московской области".
По его словам, акция будет проводиться в Дмитровском и некоторых других питомниках, о которых будет объявлено позднее.
"В питомниках большой выбор елок. В течение пары недель мы утрясем этот вопрос и представим информацию касаемо мест, условий и стоимости. Мы не планируем на этом заработать, просто хотим предложить альтернативу традиционной покупке елок", - сказал Советников.
Он также добавил, что в настоящее время в Подмосковье выбирают главную новогоднюю ель страны. С выбором планируют определиться в течение нескольких недель.
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