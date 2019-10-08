НАТО не получала от России предложений о сотрудничестве в Персидском заливе

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. НАТО не получала от российской стороны предложений о создании в Персидском заливе новой организации по безопасности, считает основой для своего собственного взаимодействия в регионе другую платформу, заявил во вторник РИА Новости чиновник в альянсе.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании клуба "Валдай" заявил, что в регионе Персидского залива нужно создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США. Он напомнил, что Россия уже представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе очень актуальна.
"Мы не получали никакого подобного предложения", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, знакомы ли в НАТО с этой инициативой.
По его словам, "у НАТО давно существует партнерство политического диалога и практического сотрудничества с несколькими странами региона Персидского залива в рамках Стамбульской инициативы".
"Альянс и его партнеры сталкиваются со схожими угрозами и вызовами. Стамбульская инициатива сотрудничества является основой отношений НАТО с Бахрейном, Кувейтом, Катаром и ОАЭ на протяжении 15 лет, и наш региональный центр предоставляет нам возможность улучшить наше сотрудничество с партнерами в регионе", - заключил он.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В начале августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.