НАТО не получала от России предложений о сотрудничестве в Персидском заливе

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. НАТО не получала от российской стороны предложений о создании в Персидском заливе новой организации по безопасности, считает основой для своего собственного взаимодействия в регионе другую платформу, заявил во вторник РИА Новости чиновник в альянсе.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании клуба "Валдай" заявил, что в регионе Персидского залива нужно создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США. Он напомнил, что Россия уже представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе очень актуальна.

"Мы не получали никакого подобного предложения", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, знакомы ли в НАТО с этой инициативой.

По его словам, "у НАТО давно существует партнерство политического диалога и практического сотрудничества с несколькими странами региона Персидского залива в рамках Стамбульской инициативы".

"Альянс и его партнеры сталкиваются со схожими угрозами и вызовами. Стамбульская инициатива сотрудничества является основой отношений НАТО с Бахрейном, Кувейтом, Катаром и ОАЭ на протяжении 15 лет, и наш региональный центр предоставляет нам возможность улучшить наше сотрудничество с партнерами в регионе", - заключил он.