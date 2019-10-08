В Саранске создадут центр киберспорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил перспективы создания в регионе центра киберспорта с генеральным директором киберспортивного холдинга "Winstrike" Ярославом Комковым, сообщает пресс-служба главы региона.

Компьютерный спорт, который с 2016 года является официальным видом спорта в России, привлекает все большую аудиторию, спонсоров и инвесторов.

"На встрече главы Мордовии с руководителем холдинга "Winstrike" обсуждались вопросы взаимодействия по созданию и развитию в Саранске инфраструктуры для проведения киберспортивных соревнований, подготовки профессиональных команд", - говорится в сообщении.

По словам Комкова, Саранск является очень удачной площадкой для развития новой отрасли благодаря выгодному расположению, транспортной доступности и развитой инфраструктуре, в том числе созданной к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Мы хотим попробовать реализовать здесь концепцию киберспортивного центра. Для этого у города есть все необходимое. Мы могли бы использовать объекты, построенные к чемпионату, привлекать спонсоров, которые заинтересованы в региональном развитии", - сказал Комков.

Уже в следующем году холдинг готов провести в Саранске крупные международные турниры по самым популярным киберспортивным дисциплинам, что позволит привлечь сюда туристов и создать новые рабочие места.

Глава Мордовии отметил, что чемпионат мира по футболу дал мощный импульс развитию туристической отрасли в регионе, и сейчас очень важно закрепить этот успех.

"В республике сохраняется тенденция роста турпотока, набранная в год проведения чемпионата, и мы заинтересованы в новых видах событийного туризма, одним из которых как раз является киберспорт. Сегодня эта сфера развлечений стремительно развивается, соревнования собирают большое количество участников и зрителей, что сопоставимо с крупными спортивными состязаниями", - сказал Волков.