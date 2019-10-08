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РИА Новости
Липецкая область

Международный марафон по бегу пройдет в Липецке

13:50 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 08 окт – РИА Новости. Первый международный марафон пройдет в Липецке в воскресенье, 13 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
"Ожидается, что участие в нем примут более двух тысяч человек из 138 городов и 33 регионов России, а также Казахстана и Великобритании", - говорится в сообщении.
Марафонных дистанций будет несколько: для взрослых - 3, 10, 21 и 42 километра, а для детей – 300 и 600 метров.
В забеге примут участие прославленный марафонец и бегун на длинные дистанции, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сафронов, олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Олеся Зыкина, призер Олимпиады по биатлону Иван Черезов.
Города России. Липецк
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Традиционно вместе с липчанами и именитыми спортсменами участие в спортивном празднике примет глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В мае 2019 года во время полумарафона дистанция руководителя региона составила 10 километров.
"Марафоны в разных городах всегда собирают тысячи участников. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Все вокруг улыбаются, радуются, бегунов поддерживают зрители. Эти эмоции хочется пережить снова. Я уверен, каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит эти километры на липецком марафоне, испытает себя и станет еще лучше и сильнее", - сказал РИА Новости Артамонов.
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