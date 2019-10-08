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РИА Новости
Культура

Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS

16:19 08.10.2019
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© AP Photo / Invision / Scott RothАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Invision / Scott Roth
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
Журналист спросил поп-исполнительницу, готова ли она поработать с южнокорейскими музыкантами. Айлиш решила узнать реакцию зрителей, находящихся в студии, и задала им встречный вопрос, после чего услышала множество "Да!" и немало "Нет".

"Вы говорите "нет"? Стоп! Боже мой, это нечестно. Я буду их слушать. Они очень милые , они сказали мне столько хороших слов", — сказала Айлиш.

Ранее стало известно, что певица и BTS выступят на ежегодном фестивале KIIS FM Jingle Ball, который пройдет в декабре в Калифорнии (США).
Не исключено, что именно там музыканты обсудят запись совместных синглов.
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