Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
When @billieeilish asked who she should work with...I said @bts_bighit because they like her alot....however the crowd was meh over it🙄 She said she'd listen to them! But if there's ever a collab between the two..."You're Welcome💁🏻♀️" That was me! #btsartmy @aclfestival pic.twitter.com/nQFbc929kd— sanantoniostephanie (@Steph_In_Texas) 6 октября 2019 г.
Журналист спросил поп-исполнительницу, готова ли она поработать с южнокорейскими музыкантами. Айлиш решила узнать реакцию зрителей, находящихся в студии, и задала им встречный вопрос, после чего услышала множество "Да!" и немало "Нет".
"Вы говорите "нет"? Стоп! Боже мой, это нечестно. Я буду их слушать. Они очень милые , они сказали мне столько хороших слов", — сказала Айлиш.
Ранее стало известно, что певица и BTS выступят на ежегодном фестивале KIIS FM Jingle Ball, который пройдет в декабре в Калифорнии (США).
Не исключено, что именно там музыканты обсудят запись совместных синглов.
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