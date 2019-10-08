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РИА Новости

Премьер Грузии заявил, что пока не планирует посещать Россию

13:34 08.10.2019
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CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარიაГеоргий Гахария
Георгий Гахария
CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარია
Георгий Гахария. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что не собирается посещать Россию с визитом с целью урегулирования грузино-российских отношений.
"Не подтверждаю", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "подтверждаете ли вы, что собираетесь вскоре посетить Москву".
Грузинские чиновники не посещали Россию с 2008 года, поскольку между странами не существует дипломатических отношений. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. "Альянс патриотов Грузии" – единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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