Премьер Грузии заявил, что пока не планирует посещать Россию

ТБИЛИСИ, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что не собирается посещать Россию с визитом с целью урегулирования грузино-российских отношений.

"Не подтверждаю", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "подтверждаете ли вы, что собираетесь вскоре посетить Москву".

Грузинские чиновники не посещали Россию с 2008 года, поскольку между странами не существует дипломатических отношений. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. "Альянс патриотов Грузии" – единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.