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РИА Новости

Суд продлил арест воронежцу, сбившему курсанта МЧС

13:23 08.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа продлил до 23 октября содержание под стражей водителя Mercedes, который пытался задавить курсанта МЧС, говорится в сообщении суда.
Инцидент произошел 1 апреля 2019 года. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства" совершил наезд на 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. Суд заключил водителя под стражу до 9 июня, затем арест продлевали, последний раз - до 9 октября.
"Восьмого октября 2019 года Ленинский районный суд Воронежа... принял решение продлить срок содержания под стражей Дмитренко В.В. по 23.10.2019 включительно", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. По информации полиции, на счету Дмитренко 46 нарушений скоростного режима на дорогах. Суд лишил его 18 июля права управлять автомобилем.
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По данным следствия, врачи диагностировали у пострадавшего курсанта сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематому левой голени. Вскоре после случившегося его выписали из больницы.
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