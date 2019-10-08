Суд продлил арест воронежцу, сбившему курсанта МЧС

Инцидент произошел 1 апреля 2019 года. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства" совершил наезд на 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. Суд заключил водителя под стражу до 9 июня, затем арест продлевали, последний раз - до 9 октября.