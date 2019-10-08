Жительницу Мурманска признали виновной в убийстве новорожденной дочери

Ранее сообщалось, что 10 июля в баке мусоропровода в подъезде одного из домов по улице Орликовой в Мурманске дворник нашел тело новорожденной девочки, завернутое во фрагмент ткани. Согласно результатам экспертизы, девочка при рождении была жива. Причина смерти ребенка – утопление в воде. Кроме того, ранее стало известно, что женщина свою вину признала и пояснила, что приняла решение избавиться от ребенка, в том числе по причине неблагополучного финансового состояния.