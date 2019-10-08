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РИА Новости

Жительницу Мурманска признали виновной в убийстве новорожденной дочери

13:10 08.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Мурманска за убийство новорожденной дочери к полутора годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения несовершеннолетними детьми 14-летнего возраста, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 10 июля в баке мусоропровода в подъезде одного из домов по улице Орликовой в Мурманске дворник нашел тело новорожденной девочки, завернутое во фрагмент ткани. Согласно результатам экспертизы, девочка при рождении была жива. Причина смерти ребенка – утопление в воде. Кроме того, ранее стало известно, что женщина свою вину признала и пояснила, что приняла решение избавиться от ребенка, в том числе по причине неблагополучного финансового состояния.
Добавляется, что она признана виновной по статье "убийстве матерью новорожденного ребенка".
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отсрочкой наказания до достижения несовершеннолетними детьми 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФМурманскРоссияПроисшествия
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